Кейлор Навас будет предложен "Юнайтед"

Кейлор Навас "Реал" предложит "Манчестер Юнайтед" приобрести голкипера Кейлора Наваса грядущим летом.

Грядущим летом "красным дьяволам", возможно, придется искать нового первого номера из-за неопределенной ситуации с Давидом Де Хеа, чей контракт истекает через один год.

Ранее ходили слухи, что "Юнайтед" присматривается к Яну Облаку из "Атлетико" как к возможной замене для Де Хеа, которого сватают в ПСЖ и "Ювентус". Однако The Telegraph утверждает, что еще одним вариантом "дьяволов" будет Навас.

По информации издания, "Реал" уже отдал инструкции посредникам, чтобы те попытались подыскать клуб для Кейлора в Англии. И "Юнайтед" будет первым, куда собираются позвонить представители "сливочных" и предложить услуги 32-летнего костариканца.

Кроме того, "Реал" может использовать Наваса в качестве разменной монеты в сделке по полузащитнику "Юнайтед" Полю Погба. Сам игрок сборной Франции готов ответить Королевскому клубу взаимностью.

А вот покупать Де Хеа "Реал" не собирается. Сообщается, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан планирует начать следующий сезон с Тибо Куртуа в качестве первого номера.


Метки Манчестер Юнайтед, Навас, Реал

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2019 17:00

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  1. selta 04.05.2019 17:41 # selta
    Пздц повезло хоббитсам если это не вброс, топовый кипер достанется который лучше дырфея в несколько раз
    Заодно можно спокойно сливать фырдея куда угодно

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  2. john-jones 04.05.2019 17:35 # john-jones
    Бред. Зидан его основным кипером сделал.

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  3. pan1ka 04.05.2019 17:25 # pan1ka
    дыркач носатый остается чтоле?!

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  4. iceteam 04.05.2019 17:01 # iceteam
    Бред. Куртуа присел в запас. Надеюсь, эта крыса там и останется.

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