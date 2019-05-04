Кейлор Навас будет предложен "Юнайтед"

"Реал" предложит "Манчестер Юнайтед" приобрести голкипера Кейлора Наваса грядущим летом.

Грядущим летом "красным дьяволам", возможно, придется искать нового первого номера из-за неопределенной ситуации с Давидом Де Хеа, чей контракт истекает через один год.



Ранее ходили слухи, что "Юнайтед" присматривается к Яну Облаку из "Атлетико" как к возможной замене для Де Хеа, которого сватают в ПСЖ и "Ювентус". Однако The Telegraph утверждает, что еще одним вариантом "дьяволов" будет Навас.



По информации издания, "Реал" уже отдал инструкции посредникам, чтобы те попытались подыскать клуб для Кейлора в Англии. И "Юнайтед" будет первым, куда собираются позвонить представители "сливочных" и предложить услуги 32-летнего костариканца.



Кроме того, "Реал" может использовать Наваса в качестве разменной монеты в сделке по полузащитнику "Юнайтед" Полю Погба. Сам игрок сборной Франции готов ответить Королевскому клубу взаимностью.



А вот покупать Де Хеа "Реал" не собирается. Сообщается, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан планирует начать следующий сезон с Тибо Куртуа в качестве первого номера.