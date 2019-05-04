"Тоттенхэм" вдевятером проиграл "Борнмуту"

Почти полматча играя вдевятером, "Тоттенхэм" едва не выстоял в гостях у "Борнмута" и пропустил гол только в компенсированное время — 1:0.

Относительно ничьей 3:3 против "Саутгемптона" в стартовом составе "вишенок" произошло четыре изменения, самым важным из которых стало появление на воротах 19-летнего дебютанта Марка Траверса. Также свой шанс получили Адам Смит, Райан Фрэйзер и Джордон Айб.



Как и ожидалось, "шпоры" дали передышку Яну Вертонгену, получившему травму головы против "Аякса" в Лиге Чемпионов. Вернулись в команду Эрик Дайер, Мусса Сиссоко и Сон Хен Мин.



Юный Траверс едва не оконфузился уже на восьмой минуте, когда Лукас Моура со своей половины поля попытался забросить мяч за шиворот отошедшему от своих ворот голкиперу, но не попал.



Вскоре Траверс и Моура схлестнулись еще пару раз. Сперва голкипер "Борнмута" перевел мяч через перекладину после удара бразильца с линии штрафной, а затем не позволил пробить себя в упор.



На 33-й минуте бенефис Траверса продолжился. Марк в прыжке смахнул мяч рукой после удара головой Деле Алли.



Преимущество гостей было подавляющим. Хозяева пару раз претендовали на пенальти после вылазок в штрафную Уго Льориса, однако рефери Крейн Поусон оба раза отказался вмешаться в игру, как и не захотел показать вторую желтую карточку Дайеру.



Зато Поусон не остался в стороне на 44-й минуте, когда Сон после жесткого единоборства яростно набросился на Джефферсона Лерма и получил прямую красную карточку.



Второй тайм начался с того, что Хуан Фойт, появившийся на замену лишь в перерыве, двумя ногами подкатился под Джека Симпсона и тоже схлопотал прямое удаление!



Получив неожиданный перевес в два игрока, "Борнмут" не понимал, как это использование. Атаки хозяев были слишком прямолинейны и бесхитростны, поэтому "Тоттенхэм" не только уверенно отбивался, но и время от времени огрызался, насколько это было возможно.



Казалось, матч так и закончится вничью, однако в компенсированное время Натан Аке откликнулся на подачу углового и не оставил Льорису шансов на спасение — 1:0.



"Тоттенхэм" потерпел свое третье подряд поражение с учетом всех соревнований и в скверном настроении подходит к ответному матчу Лиги Чемпионов с "Аяксом". "Борнмут" играл невыразительно, но все-таки реализовал численное преимущество, порадовав напоследок своих болельщиков.



"Борнмут" — "Тоттенхэм". Отчет о матче