Клопп определился с идеальной заменой для Старриджа
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не собирается выходить на трансферный рынок для покупки замены нападающему Даниэлю Старриджу, планируя перевести в первую команду Риана Брюстера.
Старридж, выступающий за "красных" после своего перехода из "Челси" в 2013 году, отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги, забив два гола.
Естественно, такое положение вещей не оставляет 29-летнему англичанину шансов заслужить продление своего истекающего в конце сезона контракта.
Как сообщает The Times, Клопп действительно не будет удерживать Старриджа и видит в 19-летнем Брюстере идеальную замену для Даниэля.
Клопп является большим поклонником таланта Брюстера, которого он даже взял с собой на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Барселоны" в минувшую среду. Юрген убежден, что в следующем сезоне Риан сможет стать достойным дублером для тройки нападения "красных".
Добавим, что Брюстер, как и Старридж, пришел в "Ливерпуль" из "Челси". Риан присоединился к мерсисайдскому клубу в возрасте 15 лет и пока не дебютировал за первую команду.
04.05.2019 16:00
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А вот это отлично. И Вудберна тоже надо начинать подтягивать.
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Очередной сосанке.
Удивительно как зеропук умудрился не подписать МакЧикена в свое время, сейчас капитанил бы вместо пяткендерсона
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Ливерпулю не привыкать, за Челси доедать.
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