Клопп определился с идеальной заменой для Старриджа

Даниэль Старридж Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не собирается выходить на трансферный рынок для покупки замены нападающему Даниэлю Старриджу, планируя перевести в первую команду Риана Брюстера.

Старридж, выступающий за "красных" после своего перехода из "Челси" в 2013 году, отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги, забив два гола.

Естественно, такое положение вещей не оставляет 29-летнему англичанину шансов заслужить продление своего истекающего в конце сезона контракта.

Как сообщает The Times, Клопп действительно не будет удерживать Старриджа и видит в 19-летнем Брюстере идеальную замену для Даниэля.

Клопп является большим поклонником таланта Брюстера, которого он даже взял с собой на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Барселоны" в минувшую среду. Юрген убежден, что в следующем сезоне Риан сможет стать достойным дублером для тройки нападения "красных".

Добавим, что Брюстер, как и Старридж, пришел в "Ливерпуль" из "Челси". Риан присоединился к мерсисайдскому клубу в возрасте 15 лет и пока не дебютировал за первую команду.


Метки Брюстер, Ливерпуль, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2019 16:00

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  1. shadow-- 04.05.2019 16:36 # shadow--
    А вот это отлично. И Вудберна тоже надо начинать подтягивать.

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  2. selta 04.05.2019 16:14 # selta
    Очередной сосанке.
    Удивительно как зеропук умудрился не подписать МакЧикена в свое время, сейчас капитанил бы вместо пяткендерсона

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  3. iceteam 04.05.2019 16:04 # iceteam
    Ливерпулю не привыкать, за Челси доедать.

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