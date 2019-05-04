Клопп определился с идеальной заменой для Старриджа

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не собирается выходить на трансферный рынок для покупки замены нападающему Даниэлю Старриджу, планируя перевести в первую команду Риана Брюстера.

Старридж, выступающий за "красных" после своего перехода из "Челси" в 2013 году, отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги, забив два гола.



Естественно, такое положение вещей не оставляет 29-летнему англичанину шансов заслужить продление своего истекающего в конце сезона контракта.



Как сообщает The Times, Клопп действительно не будет удерживать Старриджа и видит в 19-летнем Брюстере идеальную замену для Даниэля.



Клопп является большим поклонником таланта Брюстера, которого он даже взял с собой на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Барселоны" в минувшую среду. Юрген убежден, что в следующем сезоне Риан сможет стать достойным дублером для тройки нападения "красных".



Добавим, что Брюстер, как и Старридж, пришел в "Ливерпуль" из "Челси". Риан присоединился к мерсисайдскому клубу в возрасте 15 лет и пока не дебютировал за первую команду.