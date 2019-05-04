Роджерс: "Стерлинг стал одим из лучших игроков в мире, как и хотел"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг всегда хотел стать одним из лучших игроков в мире — и оного добился.

В свое время Роджерсу и Стерлингу довелось вместе поработать в "Ливерпуле". Совсем еще юный Рахим блистал в составе "красных", которые сражались за титул Премьер-Лиги в сезоне 2013/14.



Затем пути Роджерса и Стерлинга разошлись, однако своей игрой в этом сезоне — 23 гола за "Сити" — Рахим убедил Брендана, что достиг своей цели, поставленной в юности.



"Мне всегда нравилось в Рахиме то, что с юных лет он знал, кем хочет стать. Когда я спрашивал молодых игроков, кем они хотят стать, он отвечал, что хочет быть одним из лучших игроков в мире".



"В этом он был уникален, потому что зачастую у британских игроков нет таких амбиций. Но он не хотел довольствоваться меньшим".



"Сейчас он вывел свою игру на такой уровень, когда определенно является одним из лучших игроков в мире".



"Он был тем, кому требовалось много работать. Он не мог ожидать, что станет одним из лучших лишь благодаря своему невероятному таланту. Этот парень следил за собой и за своим образом жизни, чтобы максимально повысить свои шансы".



"Невозможно сыграть такое количество матчей и с таким уровнем стабильности, вдобавок избегая травм, не являясь суперпрофессионалом, который сосредоточен на своей работе", — цитирует Роджерса The Telegraph.