Обамеянг нацелен на "Золотую бутсу" Премьер-Лиги

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил о своем желании завоевать "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в этом сезоне.

За два тура до завершения сезона Обамеянг имеет на своем счету 19 голов — на два меньше, чем возглавляющий бомбардирскую гонку Мохамед Салах из "Ливерпуля".



Однако 29-летний габонец верит, что матчи против "Брайтона" и "Бернли" дают ему возможность оставить позади и Салаха, и других звездных нападающих Премьер-Лиги.



"За "Золотую бутсу" идет тяжелая борьба. В Премьер-Лиге хватает отличных нападающих. Надеюсь, они перестанут забивать. Я же уверен в себе и знаю, на что способен. Если мне не удастся, то никаких проблем, но впереди еще два матча, поэтому я попытаюсь. Почему нет?"



"Два года назад, выступая в Германии, я вырвал "Золотую бутсу" в последнем матче. У меня с Робертом Левандовски было по 30 голов, а в последний день сезона я забил пенальти. Когда ты нападающий, эта награда многое для тебя значит. Если ты хочешь быть лучшим, ты должен выиграть "Золотую бутсу", — цитирует Обамеянга The Telegraph.