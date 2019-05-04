Уэйн Бридж: "Только Месси или Роналду могли бы заменить Азара"

Экс-защитник "Челси" Уэйн Бридж считает, что уход плеймейкера Эдена Азара станет невосполнимой потерей для "синих".

Истекающий через год контракт Азара не оставляет "Челси" иного выбора, кроме как продать Эдена в "Реал" по окончании этого сезона.



В данный момент "синие" пытаются отменить или отсрочить свой трансферный запрет на два окна, чтобы обратно инвестировать вырученные с продажи Азара деньги, однако Бридж убежден, что только два игрока в мире могли бы заменить Эдена.



"Если "Челси" лишится Азара, то я не знаю, как они смогут его заменить. Я не могу представить, кого они купят, потому что Азар является одним из лучших игроков в мире. Только Месси или Роналду могли бы заменить его. Думаю, если они лишатся его, то не смогут найти замену".



"Именно поэтому я обеспокоен — у "Челси" могут возникнуть еще более серьезные проблемы, чем сейчас. Азар играет важную роль в этом сезоне, забивая и ассистируя. Я был бы счастлив увидеть, чтобы Азар остался и помог клубу сражаться за трофеи. Он так хорош для этой лиги, но мы не знаем, что произойдет", — цитирует Бриджа Goal.