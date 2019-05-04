Роджерс жаждет сказать свое слово в чемпионской гонке

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что его команда жаждет сыграть свою роль в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В понедельник вечером Роджерс может оказать большую услугу своему бывшему клубу "Ливерпулю", если отберет очки у "Манчестер Сити".

Роджерс чувствует, что его команда, неделю назад разгромившая "Арсенал" со счетом 3:0, набрала отличную форму и готова снять еще один большой скальп.

"Естественно, болельщики "Ливерпуля" будут следить за нашим матчем, так как это возможность для их конкурента потерять очки".

"Они видят это как возможность благодаря нашей форме и тому, как мы работали. Мы знаем, что можем забить, учитывая имеющихся у нас игроков".

"Нам нужно принять в этом участие и сыграть свою роль. Это будет захватывающий матч. Ты должен думать о себе и быть уверенными, что сделал все возможное, и тогда футбольные боги повернутся к тебе", — сообщил Роджерс Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2019 12:55

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Последние комментарии:




  1. liverpool-kutais 04.05.2019 13:45 # liverpool-kutais
    ВПЕРЕД ЛЕСТЕР! ВПЕРЕД РОДЖЕРС! ВПЕРЕД ВАРДИ, ОКАДЗАКИ, ЧИЛУЭЛ,ШМЕЙХЕЛЬ! ВПЕРЕД!!!

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  2. januzaj00 04.05.2019 13:27 # januzaj00
    Клуб хороший, а вот тренер дерьмо

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  3. brown-ale 04.05.2019 13:18 # brown-ale
    Как всегда, подведет Ливер в концовке сезона.

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  4. mixmaster 04.05.2019 13:13 # mixmaster
    6-0естер?

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  5. ganinilyha 04.05.2019 13:12 # ganinilyha
    Никто тебе не даст))

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  6. lfcynwa 04.05.2019 13:06 # lfcynwa
    фантастически проебет 4-1)))

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  7. rap-woiska 04.05.2019 13:01 # rap-woiska
    Сыграет роль давателя на ротан лфц.чекайте

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