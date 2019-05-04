Роджерс жаждет сказать свое слово в чемпионской гонке

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что его команда жаждет сыграть свою роль в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В понедельник вечером Роджерс может оказать большую услугу своему бывшему клубу "Ливерпулю", если отберет очки у "Манчестер Сити".



Роджерс чувствует, что его команда, неделю назад разгромившая "Арсенал" со счетом 3:0, набрала отличную форму и готова снять еще один большой скальп.



"Естественно, болельщики "Ливерпуля" будут следить за нашим матчем, так как это возможность для их конкурента потерять очки".



"Они видят это как возможность благодаря нашей форме и тому, как мы работали. Мы знаем, что можем забить, учитывая имеющихся у нас игроков".



"Нам нужно принять в этом участие и сыграть свою роль. Это будет захватывающий матч. Ты должен думать о себе и быть уверенными, что сделал все возможное, и тогда футбольные боги повернутся к тебе", — сообщил Роджерс Sky Sports.