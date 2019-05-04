"Юнайтед" контактирует с "Лионом" насчет покупки Дембеле

Мусса Дембеле "Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с "Лионом" и выразил намерение приобрести нападающего Муссу Дембеле.

Приобретение забивного нападающего видится одной из приоритетных целей для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно, особенно в свете туманных перспектив Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.

По информации L'Equipe, боссы клуба с "Олд Траффорд" уже общаются со своими коллегами из "Лиона" насчет трансфера 22-летнего Дембеле ориентировочной стоимостью в 42 миллиона фунтов.

Сам "Лион" приобрел Муссу лишь прошлым летом у "Селтика", заплатив в качестве компенсации 20 млн. фунтов. С тех пор игрок молодежной сборной Франции забил 18 голов за свой клуб с учетом всех соревнований.

Также сообщается, что еще одним претендентом на Дембеле является "Арсенал", который надеется заинтересовать Муссу Лигой Чемпионов, если, конечно, туда попадет.


Метки Дембеле, Лион, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2019 11:00

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