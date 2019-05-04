"Юнайтед" контактирует с "Лионом" насчет покупки Дембеле

"Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с "Лионом" и выразил намерение приобрести нападающего Муссу Дембеле.

Приобретение забивного нападающего видится одной из приоритетных целей для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно, особенно в свете туманных перспектив Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.



По информации L'Equipe, боссы клуба с "Олд Траффорд" уже общаются со своими коллегами из "Лиона" насчет трансфера 22-летнего Дембеле ориентировочной стоимостью в 42 миллиона фунтов.



Сам "Лион" приобрел Муссу лишь прошлым летом у "Селтика", заплатив в качестве компенсации 20 млн. фунтов. С тех пор игрок молодежной сборной Франции забил 18 голов за свой клуб с учетом всех соревнований.



Также сообщается, что еще одним претендентом на Дембеле является "Арсенал", который надеется заинтересовать Муссу Лигой Чемпионов, если, конечно, туда попадет.