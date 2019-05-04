Сарри: "Спина всегда будет беспокоить Лофтус-Чика"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что проблемы со спиной будут беспокоить полузащитника Рубена Лофтус-Чика всю его оставшуюся карьеру.

Проблемы со спиной беспокоят Лофтус-Чика с юношества. Ранее в этом сезоне Рубен пропустил несколько недель из-за дефекта в позвоночнике, который в очередной раз напомнил о себе.



Тем не менее, к настоящему моменту 23-летний англичанин может похвастать уже 39 сыгранными за команду Сарри матчами. Маурицио надеется, что воспитанник "Челси" научится контролировать свое состояние.



"Я не думаю, что ему потребуется операция. Нам нужно отслеживать его состояние. Вероятно, его будет требоваться особый режим тренировок. Думаю, он будет страдать от этих проблем еще очень долго — вероятно, всегда. Однако мы можем избежать операции".



"В последнее время ему удается тренироваться каждый день, так что это очень важно для нас. Сейчас он здоров и в Германии показывал очень похожий футбол, пока у него не случилось судорога, что порой бывает. Но я очень им доволен", — цитирует Сарри The Guardian.