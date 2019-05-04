Обамеянг хочет сыграть в финале Лиги Европы с "Айнтрахтом", а не "Челси"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что предпочел бы сыграть в финале Лиги Европы с "Айнтрахтом", а не с "Челси".

Если "Арсенал" свой первый полуфинальный матч Лиги Европы уверенно выиграл, одолев "Валенсию" со счетом 3:1, то "Челси" был вынужден довольствоваться ничьей во Франкфурте 1:1.



Обамеянг надеется, что в следующий четверг "Айнтрахт" преподнесет сенсацию на "Стэмфорд Бридж" и оформит выход в финал 29 мая.



"Я бы не хотел сыграть в финале с "Челси". Мы знаем, что у них отличная команда. В первую очередь я надеюсь, что мы сами выйдем в финал, а во-вторых, я бы предпочел сыграть там с "Айнтрахтом", потому что с "Челси" мы уже играли в Премьер-Лиге. Я знаю, что "Айнтрахт" по-настоящему хорош, и если мы вдвоем выйдем в финал, это будет сложный финал", — цитирует Обамеянга The Guardian.