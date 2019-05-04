Кейн пригласил девочку с синдромом Дауна стать маскотом "Тоттенхэма"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн пригласил стать маскотом своей команды девочку с синдромом Дауна, которая подверглась травле в социальных сетях.

В прошлую субботу, когда "шпоры" потерпели поражение 0:1 от "Вест Хэма" на своем новом стадионе, отец 16-летней Эллы Маркхэм записал видео, на котором его дочка танцует.

Мистер Маркхэм загрузил видео в Интернет, однако реакция на этот ролик оказалась совсем не такой, как он мог ожидать — девочка подверглась насмешкам и оскорблениям сетевых троллей.

"Это было абсолютно ужасно. Обо мне можете говорить, что пожелаете, но ее не трогайте. Мне тошно от этого", — цитирует Нила Маркхэма Sky Sports.

Одним из тех, кто заступился за Эллу, стал бомбардир "Тоттенхэма" Харри Кейн. Восстанавливающийся после травмы игрок записал видео в поддержку юной фанатки, пригласив ту стать одним из маскотов команды в заключительном домашнем матче сезона против "Эвертона" 12 мая.

"Я посмотрел видео, на котором ты танцуешь во время матча "шпор", и я хочу поблагодарить тебя за твою удивительную поддержку. Я в восторге!" — сообщил Кейн.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. selta 04.05.2019 08:57 # selta
    Насмешки и оскорбления.. над ребенком, с тяжелой болезнью..
    Понимаю что на фупле нормально оскорблять всяких безписей и писталер
    Но посоветую вам такой аморальной хуйни не творить, будьте выше этого и проявляйте сочувствие к таким людям, они не заслужили такого отношения
    А вот местные шкеды с дцп аля пещера шлюш и т.д это заслужили, вот их и гасите

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  2. shakur 04.05.2019 08:27 # shakur
    Очень тонкий троллинг от Кейна, неожиданно даже

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  3. ray-black 04.05.2019 08:09 # ray-black
    Сочувствую дяде. Это трагедия когда у твоего ребенка подобный недуг. Непонятно только зачем было выставлять это в инет.

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