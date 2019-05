Кейн пригласил девочку с синдромом Дауна стать маскотом "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн пригласил стать маскотом своей команды девочку с синдромом Дауна, которая подверглась травле в социальных сетях.

В прошлую субботу, когда "шпоры" потерпели поражение 0:1 от "Вест Хэма" на своем новом стадионе, отец 16-летней Эллы Маркхэм записал видео, на котором его дочка танцует.



Мистер Маркхэм загрузил видео в Интернет, однако реакция на этот ролик оказалась совсем не такой, как он мог ожидать — девочка подверглась насмешкам и оскорблениям сетевых троллей.



"Это было абсолютно ужасно. Обо мне можете говорить, что пожелаете, но ее не трогайте. Мне тошно от этого", — цитирует Нила Маркхэма Sky Sports.



Одним из тех, кто заступился за Эллу, стал бомбардир "Тоттенхэма" Харри Кейн. Восстанавливающийся после травмы игрок записал видео в поддержку юной фанатки, пригласив ту стать одним из маскотов команды в заключительном домашнем матче сезона против "Эвертона" 12 мая.



"Я посмотрел видео, на котором ты танцуешь во время матча "шпор", и я хочу поблагодарить тебя за твою удивительную поддержку. Я в восторге!" — сообщил Кейн.





The result is never the most important thing #COYS pic.twitter.com/ad4fpBjMtA