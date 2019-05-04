Бенитес: "Ливерпуль" — одна из лучших команд в мире"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что считает "Ливерпуль" одной из лучших команд в мире, несмотря на перспективу завершить сезон без трофеев.

В субботу вечером "красные" будут обязаны добиваться победы в гостях у "Ньюкасла", чтобы сохранить шансы на титул Премьер-Лиги. Этот матч они проведут спустя 72 часа после поражения 3:0 от "Барселоны", которое поставило "Ливерпуль" на грань выбывания из Лиги Чемпионов.



Учитывая ситуацию в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, над командой Юргена Клоппа нависла реальная угроза финишировать с пустыми руками, однако Бенитес все равно придерживается очень высокого мнения о своем бывшем клубе.



"Они хорошо выступают, они замечательно делают свою работу, и у них очень хорошая команда. В данный момент они являются одной из лучших команд не только в Европе, но и одной из лучших в мире. Они еще не выиграли никаких трофеев, но это бывает, потому что есть так много сильных команд".



"Останутся ли они на этом уровне? Да. Это их максимальный уровень, и они будут готовы снова бросить вызов "Манчестер Сити", "Барселоне" или "Баварии". Они смогут остаться здесь", — цитирует Бенитеса Sky Sports.