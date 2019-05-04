Аррисабалага: "Инцидент в финале Кубка Лиги стал для меня уроком"

Голкипер "Челси" Кеппа Аррисабалага заверил, что извлек для себя урок из скандального эпизода в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, на исходе финального матча на "Уэмбли" в феврале Аррисабалага воспротивился решению своего главного тренера Маурицио Сарри, который хотел его заменить на Вилли Кабальеро перед серией пенальти.



По словам 24-летнего испанца, в тот момент он не до конца понимал, что происходит. Однако впоследствии Кепа осознал свою неправоту и, как он считает, извлек ценный урок.



"Из этого сделали новость мирового масштаба. Об этом говорили люди и говорили в плохом ключе. Это нормально, когда люди говорят. Мой отец поговорил со мной дома, но ему не требовалось быть многословным. К тому времени я уже осознал, что наделал, и добавить было особо нечего".



"То была сложная неделя. Это произошло в воскресенье, матч с "Тоттенхэмом" в среду я пропустил, а затем вернулся, чтобы сыграть с "Фулхэмом".



"Я смирился с выговором тренера и штрафом клуба, а также с тем, что не сыграю следующий матч. Я всецело поддержал Вилли (Кабальеро) и команду, насколько это было возможно".



"Те события произошли в разгар момента. Я не слишком этим горжусь. То был сложный момент, который стал для меня уроком. Я все еще учусь, но теперь нужно стремиться вперед. Я принес извинения, а футбольная жизнь идет дальше. Все мы совершаем ошибки".



"Я только хотел сказать, что не травмирован, и со мной все нормально, чтобы продолжить игру. Я не думал о серии пенальти. Я не был в курсе всего, что произошло. Я осознал это лишь позже. Тогда я увидел эту ситуацию с другого ракурса, и с этого ракурса казалось, что я заупрямился и не понимаю, что происходит. Я все понял, когда вернулся домой и посмотрел видео".



"Оказавшись дома, я впервые все осознал. Я извлек урок, и в следующий раз будет по-другому. Когда меня просят измениться, я меняюсь", — сообщил Аррисабалага Daily Mail.



