37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 4 мая пятью поединками продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ТОТТЕНХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция



Пускай "Тоттенхэм" и продолжает занимать третье место, но еще далеко не гарантировал себе попадание в топ-4. Вместе с тем мысли "шпор" во многом будут на ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Аякса", что оставляет "Борнмуту" хорошую возможность на высокой ноте попрощаться со своими домашними болельщиками — "вишенкам" это действительно не помешало бы, ведь последний раз они побеждали на своем поле еще 30 января. "Тоттенхэм" не потерпел ни одного поражения в семи встречах с "Борнмутом" в рамках Премьер-Лиги, выиграв шесть раз и пропустив только два гола.



"Борнмут" устоит фитнес-тесты для Адама Смита, Дэна Гослинга, Дэвида Брукса и Доминика Соланке, но Льюис Кук, Чарли Дэниэлс, Саймон Фрэнсис, Диего Рико, Джуниор Станислас и Эндрю Сурман все еще травмированы.



Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген избежал сотрясения в матче с "Аяксом", но этот матч, вероятно, пропустит в качестве меры предосторожности. Серж Орье, Харри Уинкс, Эрик Ламела и Харри Кейн остаются в лазарете. Сон Хен Мин вернется в нападение, пропустив поединок Лиги Чемпионов из-за дисквалификации.



ВЕСТ ХЭМ — САУТГЕМПТОН 17:00



На прошлой неделе "Вест Хэм" стал первым гостем, отпраздновавшим победу на новом стадионе "Тоттенхэма". Тот результат сохранил за "молотобойцами" шансы завершить сезон в верхней половине таблицы. "Саутгемптон" недавно гарантировал себе продление прописки в Премьер-Лиге, но на выезде не может выиграть уже шесть матчей кряду. "Вест Хэм" имеет возможность сделать дубль против "святых" в рамках чемпионата впервые с сезона 2000/01.



Полузащитник "Вест Хэма" Самир Насри, пропустивший пять последних матчей с растяжением икроножной мышцы, снова готов играть. Также должны быть в порядке Аарон Крессуэлл, Мануэль Лансини и, возможно, Карлос Санчес.



"Саутгемптон" буден лишен защитников Майи Йошиды и Янника Вестергора.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ФУЛХЭМ 17:00



Когда "Фулхэм" уже оформил вылет, Скотт Паркер привел свою команду к трем победам подряд без единого пропущенного гола. Если англичанин достойно проведет и два заключительных матча, руководство клуба едва ли посмеет его убрать с тренерского мостика. "Вулверхэмптон", как кажется, оправился после обидного вылета из Кубка Англии и вновь хочет стать лучшей командой Премьер-Лиги за пределами топ-6. "Дачники" ни разу не выиграли в 14 последних выездах к "волкам" с учетом всех соревнований.



"Вулверхэмптон" избавлен от кадровых проблем и может на третий матч кряду выйти одним из тем же стартовым составом.



Защитник "Фулхэма" Денис Одои вне игры с сотрясением. Тимоти Фосу-Менса, Маркус Беттинелли и Лазар Маркович также остаются под наблюдением медиков.



КАРДИФФ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 19:30



Сейчас или никогда — именно такой момент наступает для "Кардиффа", который исчерпал свой лимит на ошибки. Чтобы сохранить шансы на выживание в Премьер-Лиге, теперь "ласточки" обязаны выигрывать два своих оставшихся матча. "Кристал Пэлас" комфортно расположился в середине таблицы, но в предыдущих играх, причем против гораздо более сильных команд, показал себя непростым соперником. В трех встречах этих коллективов в рамках Премьер-Лиги "орлы" ни разу не пропустили.



В остатке сезона "Кардифф" уже не сможет задействовать Сола Бамба, Каллума Патерсона, Джо Роллса и Мэттью Коннолли. Харри Артер едва ли успеет восстановиться к субботе, но может вернуться через неделю.



Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке не тренировался всю неделю из-за ушиба скулы. В лазарете к нему присоединятся Мамаду Сако, Джеймс Томкинс, Джеффри Шлюпп и Пап Суаре.



НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 21:45 Онлайн-трансляция



В своем заключительном домашнем матче сезона "Ньюкасл" примет "Ливерпуль", который 72 часами ранее был разгромлен "Барселоной" со счетом 3:0. Остается посмотреть, как результат в Лиге Чемпионов скажется на моральном и физическом состоянии "красных", которые до этого одержали семь побед подряд в Премьер-Лиге. В семи последних встречах соперников на "Сент-Джеймс Парк" в рамках чемпионата "сороки" уступили лишь однажды — 0:6 в апреле 2013.



Нападающий "Ньюкасла" Айозе Перес должен сыграть, несмотря на ушиб бедра. Джамаал Ласселлс оправился после болезни. У Деандре Йедлин проблемы с пахом. Для Флорина Лежена, Шона Лонгстаффа и Мигеля Альмирона сезон завершен.



Ближайшие два месяца с травмой паха пропустит полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта. Роберто Фирмино смог выйти против "Барселоны" только на замену из-за недавнего мышечного надрыва.