Дин Хойл продает "Хаддерсфилд"

Владелец "Хаддерсфилда" Дин Хойл объявил о достигнутой договоренности насчет продажи клуба.

Последнюю декаду Хойл не просто владел "терьерами", а исполнял обязанности президента. С именем Дина связан самый успешный период в 40-летний истории клуба, который проделал путь от Лиги Один до Премьер-Лиги.



Воскресный матч против "Манчестер Юнайтед" будет не только последним домашним для "Хаддерсфилда" перед выбыванием в Чемпионшип, но последним домашним для 52-летнего Хойла в качестве президента.



Как сообщает Sky Sports, Дин покинет пост президента, но сохранит небольшую долю акций клуба и место в совете директоров. Новым же хозяином "Хаддерсфилда" с долей в 75% станет бизнесмен Фил Ходжкинсон, который является фанатом "терьеров" всю свою жизнь.



"Мое сердце не хочет продавать клуб. Убежден, матч против "Манчестер Юнайтед" будет, наверное, самым эмоциональным днем в моей жизни".



"Однако моя голова говорит мне, что после 10 лет полного погружения в работу, сказавшегося на моем здоровье, мне необходимо поступить так, как будет правильно для меня, моей семьи и "Хаддердсфилда". Таким образом, я передаю бразды правления новому президенту, который сможет начать новую главу в истории клуба", — сообщил Хойл.



Добавим, что Ходжкинсон первым делом выразил поддержку главному тренеру команды Яну Зиверту, заверив, что тот останется на своем посту, несмотря на вылет из Премьер-Лиги.