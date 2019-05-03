Бенитес советует "Ливерпулю" не ждать послаблений

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес посоветовал своему бывшему клубу "Ливерпулю" не ждать послаблений в субботнем матче Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк".

Спустя всего 72 часа после поражения 3:0 от "Барселоны" в Лиге Чемпионов в минувшую среду, "красные" выйдут против "сорок", для которых это будет последний домашний матч в сезоне.



Бенитес не скрывает своих чувств к "Ливерпулю", которому обязательно нужна победа, чтобы сохранить шансы на титул Премьер-Лиги, однако обещает, что останется профессионалом.



"Думаю, все предельно ясно. Я профессионал, и мы должны делать свою работу".



"Меня связывают отношения с их городом, их клубом и их болельщиками. Я провел в "Ливерпуле" шесть лет, мы выиграли несколько трофеев и пережили ряд хороших моментов. Но когда мне приходилось играть против "Ливерпуля" с "Челси" и с "Ньюкаслом", мы всегда делали свою работу, как и они — свою".



"Уверен, Юрген Клопп чувствует себя так же — он тоже будет стараться сыграть как можно лучше ради своих фанатов. На наш заключительный домашний матч сезона придут 52 тысячи фанатов".



"Думаю, каждый понимает, что мы профессионалы, и мы постараемся изо всех сил. Вот и все. Естественно, у меня есть друзья в стане "Ливерпуле", но также у меня есть друзья в стане "Манчестер Сити". У меня хорошие отношения и с Пепом Гвардиолой, и с Клоппом".



"Я просто постараюсь делать то, что я должен делать как профессионал. Я не хочу говорить ни с кем из этих двух команд, если они вдруг попросят меня об одолжении", — цитирует Бенитеса Goal.