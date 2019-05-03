Сульшер надеется, что Мата примет предложение МЮ о новом контракте

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду, что полузащитник Хуан Мата примет предложение своего клуба о новом контракте.

Напомним, накануне стало известно, что клуб с "Олд Траффорд" сделал финальное предложение Мате о новом контракте — пускай и не совсем такое, как ожидал Хуан.



Теперь Сульшер надеется, что Мата, в прошлый уикенд отметившись свой 31-й День рождения голом в ворота "Челси", согласится продлить свое пребывание в "Юнайтед".



"Он великолепный человек и великолепный игрок. Решение за ним. Я поговорил с ним, и он знает, как высоко я его ценю".



"Я был так доволен им на прошлой неделе, хотя было бы гораздо приятнее, останься его гол против "Челси" победным. Он профессионал топ-уровня, и давайте посмотрим, удастся ли им договориться", — сообщил Сульшер Sky Sports.