Сульшер надеется, что Мата примет предложение МЮ о новом контракте

Хуан Мата и Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду, что полузащитник Хуан Мата примет предложение своего клуба о новом контракте.

Напомним, накануне стало известно, что клуб с "Олд Траффорд" сделал финальное предложение Мате о новом контракте — пускай и не совсем такое, как ожидал Хуан.

Теперь Сульшер надеется, что Мата, в прошлый уикенд отметившись свой 31-й День рождения голом в ворота "Челси", согласится продлить свое пребывание в "Юнайтед".

"Он великолепный человек и великолепный игрок. Решение за ним. Я поговорил с ним, и он знает, как высоко я его ценю".

"Я был так доволен им на прошлой неделе, хотя было бы гораздо приятнее, останься его гол против "Челси" победным. Он профессионал топ-уровня, и давайте посмотрим, удастся ли им договориться", — сообщил Сульшер Sky Sports.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мата

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2019 22:00

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  1. mancunia-planet 03.05.2019 22:21 # mancunia-planet
    его потом и послом клуба сделать хотят, работу предлагают

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  2. dred 03.05.2019 22:21 # dred
    Мата как клей

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