Болельщики признали Лакасетта лучшим игроком "Арсенала" в сезоне 2018/19

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт был признан Игроком Года в своей команде.

В этом сезоне Лакасетт забил 18 голов и отдал 12 результативных передач в 46 матчах за "канониров". Среди команд, которые огорчил Алекс, значатся "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси" и "Валенсия".



В голосовании болельщиков "Арсенала" на звание лучшего игрока завершающегося сезона 27-летний француз получил 35 процентов всех голосов и, таким образом, стал обладателем награды.



"Спасибо каждому, кто голосовал за меня как за лучшего игрока сезона. Я так горжусь, спасибо вам большое!" — цитирует Лакасетта Evening Standard.