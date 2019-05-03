Гвардиола: "Это самое сложное испытание в моей тренерской карьере"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал соперничество с "Ливерпулем" за титул Премьер-Лиги самым сложным испытанием в своей тренерской карьере.

Перед двумя заключительными турами "Сити" имеет одно очко преимущества над "Ливерпулем" — обе команды уже взяли рубеж в 90 баллов, чего хватило бы для чемпионства в большинстве предыдущих сезонов в эру Премьер-Лиги.



По словам Гвардиолы, он впервые за 10 лет своей карьеры имеет дело со столь ожесточенной конкуренцией. Хосеп в восторге от того, что его команда не расслабилась после своего чемпионства в прошлом сезоне.



"Да, в лиге это определенно самое сложное испытание в моей карьере. Выигрывать любую лигу всегда приятно, но и всегда сложно — особенно в этом случае".



"И особенно когда ты делаешь это после 100 набранных очков в предыдущем сезоне. Спортсменам всегда сложно поддерживать столь высокий уровень на протяжении длительного времени, но у нас получается", — сообщил Гвардиола Sky Sports.