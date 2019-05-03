Бьелса выплатил 200 тысяч фунтов штрафа за "Лидс" из своего кармана

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса рассказал, что из своего кармана оплатил штраф в 200 тысяч фунтов, которым был наказан его клуб за шпионаж за соперниками по Чемпионшипу.

Напомним, в январе во втором английском дивизионе приключилась резонансная история, когда шпион "Лидса" был пойман близ тренировочной базы "Дерби" накануне очного матча двух команд.



Бьелса отпираться не стал и признал, что это действительно был его сотрудник, которого он сам и послал просматривать команду Фрэнка Лэмпарда. Марсело также провел специальную презентацию, поведав о том, что везде и всегда шпионил за соперниками.



Впоследствии Футбольная Лига наказала клуб с "Элланд Роуд" внушительным денежным штрафом "за нарушение принципов добросовестности", однако Бьелса самостоятельно заплатил эту четверть миллиона фунтов.



"Думаю, важно прояснить пару моментов по поводу этой истории. Со стороны руководства лиги к нам были применены санкции в виде штрафа на 200 тысяч фунтов. Это финансовые санкции, которые были применены против клуба — не меня. Но ответственен за это я, поэтому я выплатил этот штраф из своего кармана", — цитирует Бьелсу Sky Sports.



Также аргентинский специалист опроверг слухи, что покинет "Лидс", если не сможет выйти с ним в Премьер-Лигу. "Белые" будут сражаться за повышение в классе через плей-офф Чемпионшипа, но Бьелса продолжит работу при любом исходе.