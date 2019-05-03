Эмери: "Премьер-Лига остается приоритетом для "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери отверг предположение о том, что теперь приоритетом для его команды стала победа в Лиге Европы, а не попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Благодаря победе 3:1 над "Валенсией" накануне вечером "канониры" оказались одной ногой в финале Лиги Европы — турнира, который Эмери трижды выигрывал со своим бывшим клубом "Севильей".



В то же время в Премьер-Лиге "Арсенал" потерпел три поражения подряд, и для попадания в топ-4 лондонцам будет мало выиграть свои оставшиеся поединки — также нужны осечки конкурентов. Однако Эмери отрицает, что у его команды сменился приоритет.



"Мое послание для команды и для болельщиков прежнее: нашим первым приоритетом продолжает быть Премьер-Лига. Если мы победим "Брайтон", а затем победим "Берли", у нас могут быть шансы финишировать в топ-4".



"Второй приоритет — это Лига Европы. Нам еще предстоит ответный матч в гостях у "Валенсии", и это будет сложно".



"Для нас Премьер-Лига является тем соревнованием, где мы хотим добиться чего-нибудь важного в этом году", — цитирует Эмери Sky Sports.