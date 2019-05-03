Нил Уорнок: "Юнайтед" подвел Заху"

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок считает, что в свое время "Манчестер Юнайтед" подвел вингера Уилфрида Заху, который ныне блистает в составе "Кристал Пэлас".

Громко о себе заявив в свой первый период в "Пэлас", Заха перебрался в "Юнайтед" по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов в январе 2013.



Уилфриду так и удалось заиграть в клубе с "Олд Траффорд", поэтому в августе 2014 он вернулся к "орлам", во главе которых тогда был как раз Уорнок — сперва на правах аренды, а затем был выкуплен.



В свой второй период на "Селхерст Парк" Заха превратился в звезду первой величины, и перед домашним матчем с "Пэлас" Уорнок выразил уверенность, что переход Уилфрида в топ-клуб — лишь вопрос времени.



"Нельзя было сказать, что он находится в правильном месте".



"Я встречался с ним в кабинете президента. Мы поговорили с ним, и он не скрывал своих чувств — он чувствовал, что "Манчестер Юнайтед" его подвел. Когда я поговорил с ним, то понял, почему".



"В то время он был всего лишь молодым парнем, который нуждался в помощи и в том, чтобы его обняли. Похоже, он не получил ничего из этого".



"В результате он был вынужден уйти, чтобы заново обрести вкус к игре. Он всегда обладал потрясающими навыками, и я уверен, что в ближайшие годы он отправится в один из топ-клубов Европы", — цитирует Уорнока Sky Sports.