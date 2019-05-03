"Сити" обсуждает покупку Фернандеша и нацелен на Фелиша

"Манчестер Сити" продвигается в переговорах о приобретении атакующего полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, а также собирается вступить в борьбу за вундеркинда "Бенфики" Жоау Фелиша.

В этом сезоне португальского чемпионата Фернандеш забил 16 голов и отдал 12 результативных передач в 30 матчах, чем, по слухам, заинтересовал большие клубы Европы.



Manchester Evening News стало известно, что "горожане" уже вовсю договариваются о покупке 24-летнего Фернандеша. Интерес "Сити" к игроку сборной Португалии обусловлен сложной ситуацией вокруг Илкая Гюндогана и Давида Сильвы.



Дело в том, что Гюндоган, вероятно, будет продан грядущим летом из-за нежелания подписывать новый контракт. А Сильве уже 33 года, вдобавок его действующее соглашение истекает в следующем году.



Также клуб с "Этихад" собирается побороться за 19-летнего нападающего Фелиша, который забил 16 голов за "Бенфику" с учетом всех соревнований в это сезоне.



Отметим, что ранее и Фернандеша, и Фелиша называли в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед", однако "Сити" не сидит сложа руки и делает все возможное, чтобы обойти своих соседей в борьбе за двух, возможно, главных звезд португальской лиги.