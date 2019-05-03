Гвардиола уверен, что поражение от "Барселоны" не скажется на игре "Ливерпуля"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что разгромное поражение 3:0 от "Барселоны" не окажет негативного влияние на игру "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.

Посреди недели главный конкурент "Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги был разгромлен "Барселоной", бывшим клубом Гвардиолы, в Лиге Чемпионов.



Тем не менее, Хосеп не ожидает, что теперь "красные" бросят играть и откажутся преследовать "горожан".



"Я не думаю, что это как-либо скажется на них. Думаю, они невероятно хорошо провели матч против "Барселоны". Обе команды были невероятны".



"Ливерпуль" сыграл выдающимся образом. Я получил большое удовольствие, наблюдая за ними. Они много сражались".



"Да, Лионель Месси сделал разницу. Но "Барселона" очень хорошо оборонялась. Они победили невероятную команду в лице "Ливерпуля". "Ливерпуль" должен гордиться собой. Они сыграли на самом сложном стадионе в мире с большой смелостью и характером".



"Конечно, против "Ньюкасла" (следующего соперника "Ливерпуля") просто не будет, как и нам не будет просто против "Лестера", поэтому давайте посмотрим, как все сложится, но они точно будут хорошо готовы к своему матчу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.