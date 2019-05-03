Сократис: "Я пришел сюда не ради Лиги Европы"

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос заявил, что только завоевание путевки в Лигу Чемпионов удовлетворит его в качестве итога этого сезона.

За два тура до завершения сезона Премьер-Лиги "канониры" занимают пятое место и отстают на два очка от топ-4, зато лондонцы имеют прекрасные шансы выйти в финал Лиги Чемпионов после победы 3:1 в первом полуфинальном матче против "Валенсии".



По словам Сократиса, он не может себе представить, что "Арсенал" останется без Лиги Чемпионов на будущий сезон. Подобный сценарий был бы для грека трагедией.



"В данный момент я верю и думаю только об одном — о том, чтобы выступать в Лиге Чемпионов. Мы можем выйти в финал Лиги Европы, так почему бы ее не выиграть?"



"Мы хотим выступать в Лиге Чемпионов — это первое и самое важное. Конечно, я перешел сюда, потому что мне хотелось сыграть в Лиге Чемпионов, я пришел сюда не для того, чтобы играть в Лиге Европы".



"Такова наша цель. Наш главный тренер и его штаб помогают нам каждый день, мы много работаем на тренировках, изучаем видео, анализируем все детали, и я надеюсь, все сложится для нас правильно", — цитирует Папастатопулоса Sky Sports.