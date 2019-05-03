Клопп: "Ливерпуль" совершенно в огне"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что поражение 3:0 от "Барселоны" в Лиге Чемпионов не выведет его команду из колеи.

До выезда на "Ноу Камп" посреди этой неделе "красные" не знали поражений с 7 января, а все 10 предыдущих матчей завершили победами.



После неудачи в Каталонии над "Ливерпулем" нависла реальная угроза завершить этот сезон без трофеев, однако Клопп не сомневается, что его команда продолжит сражаться.



"Мои парни совершенно в огне. Когда ты участвуешь в гонке и видишь, что все еще можешь ее выиграть, ты не устаешь. Это лишь подстегивает тебя".



"Мы чертовски амбициозны, но мы знаем, что не все в наших руках на 100 процентов. Мы лишь можем обыграть "Ньюкасл", и это будет невероятно сложно сделать".



"Ньюкасл" — вот наша проблема, а не то, как завершится другой матч в понедельник вечером (между "Манчестер Сити" и "Лестером"). Наша проблема — найти способ одолеть "Ньюкасл", — цитирует Клоппа Sky Sports.