Сульшер: "Игроки топ-уровня по-прежнему хотят в "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клуб сохраняет привлекательность для игроков топ-уровня, несмотря на риск остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон.
Ничья 1:1 против "Челси" в прошлый уикенд стала большим ударам по шансам "красных дьяволов" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги. В преддверии двух заключительных туров "Юнайтед" занимает только шестое место.
Тем не менее, Сульшер убежден, что большие игроки по-прежнему хотят выступать за клуб с "Олд Траффорд". По словам Оле Гуннара, звезды сами предлагают свои услуги "Юнайтед".
"Мы можем попасть в Лигу Чемпионов на будущий год, а можем и не попасть. Шансы у нас все еще есть".
"Вы будете удивлены, сколь многие агенты говорят нам, что их клиенты хотят присоединиться к "Манчестер Юнайтед". Такова привлекательность "Манчестер Юнайтед" — они осознают потенциал и масштаб клуба, а также то, что в конце концов мы вернем свои славные дни".
"Да, в данный момент мы переживаем тяжелое время. Мы несколько сезонов не соответствуем стандартам, которые здесь ожидают, но моя с клубом задача — как можно скорее это исправить".
"Возможно, мы действительно останемся без Лиги Чемпионов на следующий сезон, кто знает? Но игроки все равно хотят переходить в "Манчестер Юнайтед", и вы будете удивлены, какие имена нам называют".
"Последнее слово в вопросе приобретений будет за мной. Мы проводим регулярные встречи насчет этого. Я доволен тем, как идет процесс".
"Такое впечатление, что мы должны купить 250 игроков! Вы пишете о всевозможных игроках, но я все равно надеюсь, мы сможем купить тех, чье имя вы еще не называли", — цитирует Сульшера Sky Sports.
03.05.2019 14:20
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Конешно конешно смешно
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Мбаппе, Санчо, Шкриньяр, Ван биСсака и Верраттей будет достаточно.
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Ну 500 штук в неделю в 30 лет конечно зае6ись тут ниче не скажешь.
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Потому что таких необоснованных зп нет нигде
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Так они просто за баблишком.
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совсем поехал серкис
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Ну шо тут сказать, остаётся просто наблюдать, как и всегда впрочем
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Разве что бомжы обоссаные хотят играть за ету красную помойку
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Выдаёт желаемое за действительное
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