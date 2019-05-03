Сульшер: "Игроки топ-уровня по-прежнему хотят в "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клуб сохраняет привлекательность для игроков топ-уровня, несмотря на риск остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон.

Ничья 1:1 против "Челси" в прошлый уикенд стала большим ударам по шансам "красных дьяволов" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги. В преддверии двух заключительных туров "Юнайтед" занимает только шестое место.

Тем не менее, Сульшер убежден, что большие игроки по-прежнему хотят выступать за клуб с "Олд Траффорд". По словам Оле Гуннара, звезды сами предлагают свои услуги "Юнайтед".

"Мы можем попасть в Лигу Чемпионов на будущий год, а можем и не попасть. Шансы у нас все еще есть".

"Вы будете удивлены, сколь многие агенты говорят нам, что их клиенты хотят присоединиться к "Манчестер Юнайтед". Такова привлекательность "Манчестер Юнайтед" — они осознают потенциал и масштаб клуба, а также то, что в конце концов мы вернем свои славные дни".

"Да, в данный момент мы переживаем тяжелое время. Мы несколько сезонов не соответствуем стандартам, которые здесь ожидают, но моя с клубом задача — как можно скорее это исправить".

"Возможно, мы действительно останемся без Лиги Чемпионов на следующий сезон, кто знает? Но игроки все равно хотят переходить в "Манчестер Юнайтед", и вы будете удивлены, какие имена нам называют".

"Последнее слово в вопросе приобретений будет за мной. Мы проводим регулярные встречи насчет этого. Я доволен тем, как идет процесс".

"Такое впечатление, что мы должны купить 250 игроков! Вы пишете о всевозможных игроках, но я все равно надеюсь, мы сможем купить тех, чье имя вы еще не называли", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, трансфер

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2019 14:20

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  1. chr1s8rown 03.05.2019 15:32 # chr1s8rown
    Конешно конешно смешно

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  2. mancunia-planet 03.05.2019 14:54 # mancunia-planet
    Мбаппе, Санчо, Шкриньяр, Ван биСсака и Верраттей будет достаточно.

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  3. superglor 03.05.2019 14:41 # superglor
    Ну 500 штук в неделю в 30 лет конечно зае6ись тут ниче не скажешь.

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  4. vyrentz 03.05.2019 14:33 # vyrentz
    Потому что таких необоснованных зп нет нигде

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  5. brown-ale 03.05.2019 14:27 # brown-ale
    Так они просто за баблишком.

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  6. monsieurgood 03.05.2019 14:24 # monsieurgood
    совсем поехал серкис

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  7. ilovemanutd 03.05.2019 14:24 # ilovemanutd
    Ну шо тут сказать, остаётся просто наблюдать, как и всегда впрочем

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  8. unclearness 03.05.2019 14:23 # unclearness
    Разве что бомжы обоссаные хотят играть за ету красную помойку

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  9. thegodfather 03.05.2019 14:22 # thegodfather
    Выдаёт желаемое за действительное

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