Наби Кейта пропустит минимум два месяца

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта угодил в лазарет минимум на два месяца с травмой приводящих мышц бедра.

В концовке своего дебютного английского сезона Кейта набрал великолепную форму, забив три гола в пяти матчах до выезда к "Барселоне" в минувшую среду.



Однако первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов был закончен для Наби еще в середине первого тайма, причем "Барселона" открыла счет почти сразу же после вынужденного ухода 24-летнего гвинейца с поля.



Таким образом, теперь Кейта пропустит не только концовку клубного сезона, но и, вероятно Кубок Африки, который стартует 21 июня.



"Это было очень неудачно. У меня плохие новости: он надорвал сухожилие, что оставит его вне игры минимум на два месяца. Это плохие новости для нас, но также для него самого, учитывая приближение Кубка Африки".



"Он набрал очень хорошую форму, но иногда футбол и жизнь бывают жестоки. Это неприятно, его травма очень серьезна", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Daily Mirror.