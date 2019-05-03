Наби Кейта пропустит минимум два месяца
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта угодил в лазарет минимум на два месяца с травмой приводящих мышц бедра.
В концовке своего дебютного английского сезона Кейта набрал великолепную форму, забив три гола в пяти матчах до выезда к "Барселоне" в минувшую среду.
Однако первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов был закончен для Наби еще в середине первого тайма, причем "Барселона" открыла счет почти сразу же после вынужденного ухода 24-летнего гвинейца с поля.
Таким образом, теперь Кейта пропустит не только концовку клубного сезона, но и, вероятно Кубок Африки, который стартует 21 июня.
"Это было очень неудачно. У меня плохие новости: он надорвал сухожилие, что оставит его вне игры минимум на два месяца. Это плохие новости для нас, но также для него самого, учитывая приближение Кубка Африки".
"Он набрал очень хорошую форму, но иногда футбол и жизнь бывают жестоки. Это неприятно, его травма очень серьезна", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Daily Mirror.
03.05.2019 13:15
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Переживем
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Блять, да мне похуй на тебя, блять, слушай,какие у тебя там трофеи блять, титулы, награды там блять, кубки, всё, мне похуй, хоть там "ЛЕ", хоть блять нахуй "КА", хоть "КАЛ", хоть "ЛЧ" блять, хоть стоочковая АПЛ, мне на это насрать, понимаешь? Сколько ты там, кого ебешь, какие клубы, какие значит вот эти коллективы шикарные или атласные, блять в ЛЧ ты вышел, мне на это насрать, понимаешь? Ливерпуль, блять, в своем познании настолько преисполнился, что как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет, блять, проживает на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, Мерсисайдцам этот мир абсолютно понятен, и они здесь ищут только одного, блять, - покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от красоты игры команды с бесконечно вечным беганием, от созерцания великого фрактального подобия Саллаха и от вот этого замечательного всеединства команды, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно бестрофейное, хоть ввысь - бесконечное Бестрофейное, понимаешь? А ты мне опять со своим вот этим блять, иди суетись дальше, это твоё распределение, это твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы, от 03.05.2019 13:29
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Охуеть как неудачно. Только форму набрал.
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Ракитичу даже жк не дал) пеналь на Мане не поставил) и ещё пару эпизодов прошляпил. Судья пидарас.
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Кейта топчик, а голубые мочестерские шлюхи говно!
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Путалонские костоломы специально вывели его из. Игры
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