Де Хеа сохранит место в воротах "Юнайтед"

Голкипер Давид Де Хеа сохранит место в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" в воскресенье.

Напомним, в прошлый уикенд Де Хеа отметился очередной результативной ошибкой, став прямым виновником упущенной победы в домашнем противостоянии с "Челси" (1:1).



Тот ляп 28-летнего испанца, который никак не соглашается продлевать свой истекающий в следующем году контракт, только усилил призывы к главному тренеру "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру поставить на ворота Серхио Ромеро.



Однако перед выездом к последней команде Премьер-Лиги Ромеро самоустранился, получив травму колена, благодаря чему Де Хеа получит шанс исправиться.



"Думаю, да, Давид выйдет в старте. Иначе бы сыграл Серхио, но вчера он получил травму. Он подвернул колено и не может тренироваться. Давид хорошо тренировался эту неделю".



"Давид великолепно играл в этом сезоне, но ближе к его окончанию стал попадать в газетные заголовки по неправильным причинам. Я уже много раз говорил, что он должен справляться с такими вещами".



"У нас великолепный вратарский департамент — тренеры и голкиперы являются сплоченным коллективом. Они знавали и времена получше, чем сейчас, однако Давид готов к воскресенью".



"Нам не нужно рассказывать, о чем мы говорили внутри коллектива, и неважно, какой для этого есть повод — позитивный или негативный. Давид уверен в себе, он предвкушает два оставшихся матча и хочет показать, каким хорошим голкипером является. Я абсолютно верю в Давида, учитывая его игру на протяжении предыдущих лет", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.