Обамеянг: "Арсенал" сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг пообещал, что его команда сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы и вернуться в Лигу Чемпионов.

Из-за скверных перспектив в Премьер-Лиге после трех поражений подряд, "канониры" были вынуждены сместить свой фокус на Лигу Европы в концовке сезона.

Гол Обамеянга на 90-й минуте позволил "Арсеналу" с комфортным счетом 3:1 обыграть "Валенсию" в первом полуфинальном матче Лиги Европы накануне вечером, и теперь Пьер-Эмерик жаждет завоевать этот трофей.

"Думаю, третий гол был очень важен. Мы не слишком хорошо начали матч, но мы хорошо отреагировали и показали хороший футбол. Мы нервничали поначалу, потому что проиграли три предыдущих матча, так что, думаю, это нормально. В конце концов все мы люди, но мы хорошо отреагировали на пропущенный гол".

"У нас в команде большие мастера, и мы способны дойти до финала. Мы знаем, что ответный матч будет сложным, но если мы проявим те же качества, то пройдем дальше".

"Наша цель — достичь финала и выиграть этот трофей. Мы знаем, что это возможность попасть в Лигу Чемпионов на будущий год. В прошлом году мы остановились в полуфинале, однако мы сделали урок над ошибками, и я надеюсь, теперь мы их не повторим. Мы сделаем все возможное, чтобы попасть в Лигу Чемпионов", — цитирует Обамеянга Goal.


Метки Арсенал, Лига Европы, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2019 12:00

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  1. electric 03.05.2019 13:52 # electric
    Предел.

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  2. tot35 03.05.2019 13:19 # tot35
    Давай давай

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  3. kolyavlad 03.05.2019 13:19 # kolyavlad
    У нас в команде большие мастера ... попиздеть как они собираются всех и везде обыграть.

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