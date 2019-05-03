Обамеянг: "Арсенал" сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг пообещал, что его команда сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы и вернуться в Лигу Чемпионов.

Из-за скверных перспектив в Премьер-Лиге после трех поражений подряд, "канониры" были вынуждены сместить свой фокус на Лигу Европы в концовке сезона.



Гол Обамеянга на 90-й минуте позволил "Арсеналу" с комфортным счетом 3:1 обыграть "Валенсию" в первом полуфинальном матче Лиги Европы накануне вечером, и теперь Пьер-Эмерик жаждет завоевать этот трофей.



"Думаю, третий гол был очень важен. Мы не слишком хорошо начали матч, но мы хорошо отреагировали и показали хороший футбол. Мы нервничали поначалу, потому что проиграли три предыдущих матча, так что, думаю, это нормально. В конце концов все мы люди, но мы хорошо отреагировали на пропущенный гол".



"У нас в команде большие мастера, и мы способны дойти до финала. Мы знаем, что ответный матч будет сложным, но если мы проявим те же качества, то пройдем дальше".



"Наша цель — достичь финала и выиграть этот трофей. Мы знаем, что это возможность попасть в Лигу Чемпионов на будущий год. В прошлом году мы остановились в полуфинале, однако мы сделали урок над ошибками, и я надеюсь, теперь мы их не повторим. Мы сделаем все возможное, чтобы попасть в Лигу Чемпионов", — цитирует Обамеянга Goal.