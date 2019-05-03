Сарри подтвердил, что Луис обсуждает новый контракт с "Челси"

Рулевой "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что центральный защитник Давид Луис уже договаривается с клубом о новом контракте.

От действующего контракта Луиса остается всего два месяца, однако в этом сезоне Давид является твердым игроком стартового состава, накануне против "Айнтрахта" сыграв свой 45-й матч за клуб при Сарри.



Кроме того, над "синими" все еще висит угроза трансферного запрета на два окна, поэтому клуб решил инициировать переговоры с 32-летним бразильцем о продлении сотрудничества, не дожидаясь окончания сезона.



"Будет ли Давид Луис выступать за "Челси" в следующем сезоне? Я не знаю этого. Я знаю лишь то, что четыре или пять дней назад у них состоялась встреча. Я был полностью сосредоточен на матче с "Айнтрахтом" и не спрашивал его об итогах встречи. Если хотите, я спрошу его завтра", — цитирует Сарри Sky Sports.