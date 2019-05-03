Моуриньо упрекнул Невилла и Скоулза
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в саркастической манере упрекнул Гари Невилла и Пола Скоулза.
В 2016 году Невилл с треском провалился в "Валенсии", когда решил попробовать себя самостоятельным тренером, а совсем недавно Скоулз сбежал из "Олдхэма" уже спустя 31 день после своего назначения.
Вместе с тем Гари и Пол отчаянно критиковали Моуриньо те два с половиной года, что Жозе тренировал "Юнайтед". Поэтому португалец не упустил возможности выступить с ответным упреком.
"В Англии мы могли видеть, насколько могут быть великолепны на телевизионном экране бывшие игроки топ-уровня, игроки с опытом".
"Эти игроки отправляются тренировать футбольные клубы, а спустя два месяца: "До свидания, мы возвращаемся домой, это не для наас". Поэтому существуют вещи, которые у тебя либо есть, либо нет", — сообщил Моуриньо Russia Today.
03.05.2019 10:20
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жозе на фапл нужно зарегистрироваться.
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Знатный троль
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тут то прав
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