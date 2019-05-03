Моуриньо упрекнул Невилла и Скоулза

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в саркастической манере упрекнул Гари Невилла и Пола Скоулза.

В 2016 году Невилл с треском провалился в "Валенсии", когда решил попробовать себя самостоятельным тренером, а совсем недавно Скоулз сбежал из "Олдхэма" уже спустя 31 день после своего назначения.



Вместе с тем Гари и Пол отчаянно критиковали Моуриньо те два с половиной года, что Жозе тренировал "Юнайтед". Поэтому португалец не упустил возможности выступить с ответным упреком.



"В Англии мы могли видеть, насколько могут быть великолепны на телевизионном экране бывшие игроки топ-уровня, игроки с опытом".



"Эти игроки отправляются тренировать футбольные клубы, а спустя два месяца: "До свидания, мы возвращаемся домой, это не для наас". Поэтому существуют вещи, которые у тебя либо есть, либо нет", — сообщил Моуриньо Russia Today.