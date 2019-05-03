Пеллегрини хочет вывести "Вест Хэм" в еврокубки в следующем сезоне
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что хочет побороться за попадание в еврокубки в следующем сезоне.
Значительно обновив состав "Вест Хэма" прошлым летом, на финише своего первого сезона в лондонском клубе Пеллегрини вынужден сражаться за попадание в топ-10. Однако Мануэль хочет стремиться к большему и через год метит в еврокубки.
"Я получаю большое удовольствие от своего первого сезона здесь. Я пришел в большой клуб, а Премьер-Лига — лучшая лига в мире, поэтому я был очень рад вернуться".
"Но в то же время я хочу стать лучше. Это мой первый раз, когда я не попадаю в еврокубки, поэтому, надеюсь, в следующем сезоне мы исправим это".
"Давайте будем реалистами: когда позади тебя 60 тысяч людей, вы являетесь большим клубом. Возможно, у вас не так много денег, как у других клубов, но есть другие способы сократить дистанцию".
"Мы должны сражаться, чтобы быть как можно выше в таблице", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.
03.05.2019 09:00
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Последние комментарии:
хорошего тренера от плохого отличает то, что один только хочет, а второй выводит
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Он и в этом хотел.
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там только одна путёвка после биг6
так что бороться за неё дело неблагодарное
лучше уж на кубок лиги целиться или ФА кап.
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