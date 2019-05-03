Пеллегрини хочет вывести "Вест Хэм" в еврокубки в следующем сезоне

Мануэль Пеллегрини Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что хочет побороться за попадание в еврокубки в следующем сезоне.

Значительно обновив состав "Вест Хэма" прошлым летом, на финише своего первого сезона в лондонском клубе Пеллегрини вынужден сражаться за попадание в топ-10. Однако Мануэль хочет стремиться к большему и через год метит в еврокубки.

"Я получаю большое удовольствие от своего первого сезона здесь. Я пришел в большой клуб, а Премьер-Лига — лучшая лига в мире, поэтому я был очень рад вернуться".

"Но в то же время я хочу стать лучше. Это мой первый раз, когда я не попадаю в еврокубки, поэтому, надеюсь, в следующем сезоне мы исправим это".

"Давайте будем реалистами: когда позади тебя 60 тысяч людей, вы являетесь большим клубом. Возможно, у вас не так много денег, как у других клубов, но есть другие способы сократить дистанцию".

"Мы должны сражаться, чтобы быть как можно выше в таблице", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Пеллегрини

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2019 09:00

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  1. monsieurgood 03.05.2019 09:54 # monsieurgood
    хорошего тренера от плохого отличает то, что один только хочет, а второй выводит

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  2. pavlix76 03.05.2019 09:16 # pavlix76
    Он и в этом хотел.

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  3. makaku 03.05.2019 09:05 # makaku
    там только одна путёвка после биг6
    так что бороться за неё дело неблагодарное
    лучше уж на кубок лиги целиться или ФА кап.

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