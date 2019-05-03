Абрамович не хочет продавать "Челси"

Роман Абрамович Владелец "Челси" Роман Абрамович не заинтересован в продаже своего клуба.

Напомним, Абрамович не появляется на матчах "синих" уже целый год — с того самого момента, как у него возникли проблемы с продлением британской визы.

На протяжении этого года не утихали слухи, что Роман потерял интерес к "Челси" и ищет покупателя на клуб. Лишь на текущей неделе богатейший человек Британии Джим Ратклифф намекнул, что хотел бы стать владельцем "синих".

Однако Sky Sports стало известно от своих источников, что Абрамович не вел переговоров ни с Ратклиффом, ни с кем-либо из других потенциальных покупателей.

Российский миллиардер намерен и дальше владеть "Челси", пускай последнее время ему приходится управлять клубом дистанционно — через свое доверенное лицо в лице директора "синих" Марины Грановской.


Метки Абрамович, Ратклифф, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 03.05.2019 08:43 # akadam
    Дистанционное управление Грановской сказывается.

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  2. pistolero-lfc 03.05.2019 08:27 # pistolero-lfc
    Пора его усыпить

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  3. chebrec 03.05.2019 08:04 # chebrec
    Ну здрасьте приехали
    Мучения продолжаться

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