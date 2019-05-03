Абрамович не хочет продавать "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович не заинтересован в продаже своего клуба.

Напомним, Абрамович не появляется на матчах "синих" уже целый год — с того самого момента, как у него возникли проблемы с продлением британской визы.



На протяжении этого года не утихали слухи, что Роман потерял интерес к "Челси" и ищет покупателя на клуб. Лишь на текущей неделе богатейший человек Британии Джим Ратклифф намекнул, что хотел бы стать владельцем "синих".



Однако Sky Sports стало известно от своих источников, что Абрамович не вел переговоров ни с Ратклиффом, ни с кем-либо из других потенциальных покупателей.



Российский миллиардер намерен и дальше владеть "Челси", пускай последнее время ему приходится управлять клубом дистанционно — через свое доверенное лицо в лице директора "синих" Марины Грановской.