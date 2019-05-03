Милнер уверен, что "Ливерпуль" не бросит играть после разгрома от "Барселоны"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер уверен, что разгромное поражение от "Барселоны" не нарушит победную поступь его команды в Премьер-Лиге.

К субботнему матчу Премьер-Лиги в гостях у "Ньюкасла" Милнер и партнеры подходят после оглушительного поражения на "Ноу Камп", которое поставило "Ливерпуль" на грань выбывания из Лиги Чемпионов.



Однако Джеймс не спешит выбрасывать белый фланг и верит, что этот разочаровывающий результат не надломит команду.



"Мы должны быстро реабилитироваться после этой неудачи, хорошо сыграв на выходных. Надеюсь, мы добьемся хорошего результата против "Ньюкасла" и улучшим свое настроением перед ответной встречей на следующей неделе".



"Думаю, мы привыкли играть, когда матчи идут один за другим, и в последние годы мы неоднократно проявляли характер в сложные моменты. Все мы знаем, что у нас порядок с характером, и нам лишь нужно сплотиться и отреагировать. Я не сомневаюсь, что эта команда сможет это сделать".



"Мы должны сосредоточиться на позитивных моментах перед ответной встречей. Мы создавали шансы и показал вполне надежный футбол, за исключением пропущенных голов".



"Естественно, все еще возможно. А если это возможно в принципе, то на "Энфилде" — тем более. Мы уже были свидетелями кое-каких особенных вечеров и больших камбэков здесь. Но это будет очень сложно, и мы знаем об этом", — цитирует Милнера Liverpool Echo.