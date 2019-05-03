Сарри объяснил, почему Азар не попал в стартовый состав "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил, почему оставил своего плеймейкера Эдена Азара вне стартового состава на первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Айнтрахта".

Сарри удивил болельщиков своего клуба решением начать матч во Франкфурте с Азаром, забившим 19 голов в этом сезоне, на скамейке запасных.



Эден вышел лишь на заключительные полчаса и не смог помочь "синим" вырвать победу. После матча, завершившегося вничью 1:1, Маурицио объяснил, что просто хотел дать передышку своему лидеру.



"Эден оказался на лавке, потому что за последнее время он сыграл 10 матчей подряд. Кажется, этот матч был его матчем номер 59 за "Челси", плюс Азар сыграл восемь матчей за свою национальную команду".



"Для игрока просто невозможно сыграть 70-75 матчей за сезон, и иногда Азару, как и любому другому игроку, требуется отдых — или не отдых, но хотя бы не играть все 90 минут".



"Это была первая причина, а вторая причина состоит в том, что Эден обычно способен менять течение матча, выходя со скамейки. Поэтому для меня было лучше начать с Виллианом, а затем выпустить на 30-35 минут Эдена", — цитирует Сарри Sky Sports.