"Челси" сыграл с "Айнтрахтом" только вничью

Доминируя над своим соперником во втором тайме, "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Айнтрахта" — 1:1.

Наставник "синих" Маурицио Сарри поменял пятерых игроков относительно 1:1 с "Манчестер Юнайтед" в воскресенье. Вернулись в команду Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Рубен Лофтус-Чик, Педро и Оливье Жиру. Эден Азар остался на лавке.



В начале матча шла совершенно равная игра, причем чем дальше, тем "Айнтрахт" все больше чувствовал себя по-хозяйски.



Совершив несколько подходов, в середине тайма "Айнтрахт" первым же ударом в створ открыл счет. Филип Костич навесил с левого фланга, а Лука Йович, присев, головой направил мяч в нижний угол ворот — 1:0.



Пропущенный гол привел гостей в чувство, они принялись постепенно добавлять, а Педро и Лофтус-Чик отметились опаснейшими, но неточными ударами.



В концовке тайма "Челси" уже доминировал над соперником и в итоге забил "гол в раздевалку". Лофтус-Чик выцарапал мяч в штрафной, покатил Педро, а тот вторым касанием поразил ворота — 1:1.



Начало второго тайма осталось целиком за "синими", они создали несколько неплохих моментов, включая удар Давида Луиса со штрафного в перекладину.



После перерыва гости вчистую переигрывали своего соперника и регулярно создавали моменты, но никак не могли забить. "Айнтрахт" смог ответить лишь в концовке матча, огрызнувшись парочкой отличных шансов, однако их тоже не использовал.



"Челси" удалось отыграться на выезде, однако Маурицио Сарри едва ли будет доволен результатом. "Синие" доминировали во втором тайме, но никак не могли забить еще и вдобавок пару раз провалились в обороне, едва не потерпев поражение. Довести начатое до конца лондонцам предстоит дома.



"Айнтрахт" (Германия) — "Челси" (Англия) — 1:1 (1:1)



Голы: Йович 23 — Педро 45.



"Айнтрахт": Трапп, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Да Кошта, Фернандес (Пасиенсия 73), Хасебе, Роде, Гачинович (Виллемс 90), Костич, Йович.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Палмери, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич 83), Педро, Жиру, Виллиан (Азар 61).



Предупреждения: Фернандес, Хасебе — Кристенсен.