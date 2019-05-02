"Арсенал" обыграл "Валенсию" и приблизился к финалу Лиги Европы

Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт "Арсенал" сделал большой шаг к финалу Лиги Европы, одержав волевую победу в первом полуфинальном матче над "Валенсией" со счетом 3:1.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери отреагировал на поражение 3:0 от "Лестера" четырьмя перестановками, освежив состав своей команды с помощью Петра Чеха, Лорана Косьелни, Месута Озила и Маттео Гендузи.

В начале матча хозяева безраздельно владели мячом, но на восьмой минуте едва не пропустили. Избежав офсайда, Родриго принял передачу на левом краю штрафной и выполнил опаснейший прострел к воротам, однако этот прострел не нашел адресата.

"Арсенал" не отреагировал должным образом на этот тревожный звоночек и на 11-й минуте все-таки позволил "Валенсии" открыть счет. Это Муктар Диакаби поразил ворота с полуметра головой, перепрыгнув и защитников, и Чеха — 0:1.

На какое-то время "канониры" оказались выведены из равновесия, и гости попытались этим воспользоваться. Эйнсли Мэйтланд-Найлс едва не поспособствовал второму голу, неудачно скинув мяч назад головой Чеху.

Атака "Арсенала" затихла и вновь напомнила о себе на 18-й минуте, когда Александр Лакасетт отправил в прорыв Пьер-Эмерика Обамеянга, тот добрался до штрафной и, выманив на себя двух защитников и голкипера, позволил Лакасетту поразить пустые ворота — 1:1.

Ответный гол окончательно привел хозяев в чувство, они принялись атаковать и на 25-й минуте еще раз поразили ворота "Валенсии". Гранит Джака выполнил навес с левого фланга, а Лакасетт пробил головой с отскоком от газона. Мяч ударился о штангу и пересек линию, прежде чем был вынесен подальше — 2:1.

В остатке тайма ничего сильно интересного не произошло, хотя "канониры" смотрелись лучше и могли рассчитывать на свой третий гол.

После перерыва "Арсенал" продолжил искать третий гол, достаточно регулярно угрожая чужим воротам. Например, на 67-й минуте голкипер "Валенсии" Нето только ногой отразил удар Лакасетта со считанных метров.

Когда уже шла последняя минута основного времени, гости дрогнули. Сеад Колашинац выполнил подачу к дальней штанге, где Обамеянг в касание поразил ворота ногой — 3:1.

Пропустив быстрый гол, "Арсенал" великолепно отреагировал на эту неудачу. Чрезвычайно важно, что "канонирам" удалось создать задел не в один, а в два мяча перевеса перед ответной встречей на следующей неделе.

"Арсенал" (Англия) — "Валенсия" (Испания) — 3:1 (2:1)

Голы: Лакасетт 18, 25, Обамеянг 90 — Диакаби 11.

"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косьелни (Монреаль 82), Мустафи, Мэйтланд-Найлс, Гендузи (Торрейра 58), Джака, Колашинац, Озил (Мхитарян 75), Обамеянг, Лакасетт.

"Валенсия": Нето, Диакаби, Гарай, Паулиста, Ронкалья, Пиччини, Солер (Васс 71), Парехо, Гайя, Родриго (Мина 88), Гедеш (Гамейро 71).

Предупреждения: Диакаби, Парехо.


Метки Арсенал, Валенсия, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 23:55

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 03.05.2019 00:26 # al-faarabi
    членсам с такой игрой вообще в финале делать нечего, и валенсия и арсенал угандошат этих немощей

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  2. coon4 03.05.2019 00:25 # coon4
    Arsenal koroli

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  3. tot35 03.05.2019 00:18 # tot35
    Арсенал чемпион!

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  4. kms-po-sportu 03.05.2019 00:16 # kms-po-sportu
    королевы на главной

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  5. gidro-met 03.05.2019 00:15 # gidro-met
    Арсу либо в Апл уступим строчку - либо в Ле. Одно из двух..ибо везде с такой атакой не затащить. А Педро хоть и забил , но немощь он канеш просто редкостная

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  6. chelsealondon 03.05.2019 00:14 # chelsealondon
    В Испании 2:0 че радуются то...

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  7. bezviz 03.05.2019 00:12 # bezviz
    Изи экспресс зашёл, 580 грн заработал

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  8. thegodfather 03.05.2019 00:11 # thegodfather
    Сыграв в ничью с "Айнтрахтом", "Челси" продлил свою беспроигрышную серию в Лиге Европы до 16 матчей, тем самым побив рекорд "Атлетико Мадрид" (15 матчей).

    ебой

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  9. brown-ale 03.05.2019 00:09 # brown-ale
    Арсенал айнтрахнет Челси в финале.

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  10. thegodfather 03.05.2019 00:09 # thegodfather
    да не, против скоростных атакеров арса играть с луизом, кристенсеном это капитуляция. Валенсия, комоне комоне

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  11. slash-lfc 03.05.2019 00:05 # slash-lfc
    Турнир имени Эмери.

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  12. arsenalekc 03.05.2019 00:05 # arsenalekc
    Неплохо. Хоть в ЛЕ команда действительно играет, а то АПЛ смотреть даже неохота - в чемпионате игра у нас средняя.

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  13. superglor 03.05.2019 00:04 # superglor
    В сезон, когда английские клубы лихорадит и штормит, Челси финиширует в топ 4 и берет место в ЛЧ. Арсенал выигрывает ЛЕ и берет 5 путевку в ЛЧ.

    И только обоссыши с 6 места останутся ни с чем.

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  14. gidro-met 03.05.2019 00:04 # gidro-met
    Лаказет - Обамеянг vs. Жиру/Педро - мля, ну это же разный уровен. А с учетом того, что Челси еще и в атаку как обычно первым номером полезет..шанс только надеяться на удаление и пенку) дожились мде

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  15. sisyazavr 03.05.2019 00:04 # sisyazavr
    Жду Арсенал и Челси в Баку ;) уже купил билеты

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  16. chebrec 03.05.2019 00:03 # chebrec
    Карали Лондона

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  17. al-faarabi 03.05.2019 00:03 # al-faarabi
    думал и здесь Эмери сольется, но тренеришка красава, трофеи у этого спеца в почете, не то что насекомое или сосарри

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  18. chebrec 03.05.2019 00:01 # chebrec
    Щас повылезают канониры из щелей

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  19. sobersid 02.05.2019 23:59 # sobersid
    Бодрый матч получился
    С Победой!

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  20. thegodfather 02.05.2019 23:59 # thegodfather
    турик эмери
    за этим и звали в орсеноль


    сарри как спец по трофеям сольет финал

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