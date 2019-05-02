"Арсенал" обыграл "Валенсию" и приблизился к финалу Лиги Европы

"Арсенал" сделал большой шаг к финалу Лиги Европы, одержав волевую победу в первом полуфинальном матче над "Валенсией" со счетом 3:1.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери отреагировал на поражение 3:0 от "Лестера" четырьмя перестановками, освежив состав своей команды с помощью Петра Чеха, Лорана Косьелни, Месута Озила и Маттео Гендузи.



В начале матча хозяева безраздельно владели мячом, но на восьмой минуте едва не пропустили. Избежав офсайда, Родриго принял передачу на левом краю штрафной и выполнил опаснейший прострел к воротам, однако этот прострел не нашел адресата.



"Арсенал" не отреагировал должным образом на этот тревожный звоночек и на 11-й минуте все-таки позволил "Валенсии" открыть счет. Это Муктар Диакаби поразил ворота с полуметра головой, перепрыгнув и защитников, и Чеха — 0:1.



На какое-то время "канониры" оказались выведены из равновесия, и гости попытались этим воспользоваться. Эйнсли Мэйтланд-Найлс едва не поспособствовал второму голу, неудачно скинув мяч назад головой Чеху.



Атака "Арсенала" затихла и вновь напомнила о себе на 18-й минуте, когда Александр Лакасетт отправил в прорыв Пьер-Эмерика Обамеянга, тот добрался до штрафной и, выманив на себя двух защитников и голкипера, позволил Лакасетту поразить пустые ворота — 1:1.



Ответный гол окончательно привел хозяев в чувство, они принялись атаковать и на 25-й минуте еще раз поразили ворота "Валенсии". Гранит Джака выполнил навес с левого фланга, а Лакасетт пробил головой с отскоком от газона. Мяч ударился о штангу и пересек линию, прежде чем был вынесен подальше — 2:1.



В остатке тайма ничего сильно интересного не произошло, хотя "канониры" смотрелись лучше и могли рассчитывать на свой третий гол.



После перерыва "Арсенал" продолжил искать третий гол, достаточно регулярно угрожая чужим воротам. Например, на 67-й минуте голкипер "Валенсии" Нето только ногой отразил удар Лакасетта со считанных метров.



Когда уже шла последняя минута основного времени, гости дрогнули. Сеад Колашинац выполнил подачу к дальней штанге, где Обамеянг в касание поразил ворота ногой — 3:1.



Пропустив быстрый гол, "Арсенал" великолепно отреагировал на эту неудачу. Чрезвычайно важно, что "канонирам" удалось создать задел не в один, а в два мяча перевеса перед ответной встречей на следующей неделе.



"Арсенал" (Англия) — "Валенсия" (Испания) — 3:1 (2:1)



Голы: Лакасетт 18, 25, Обамеянг 90 — Диакаби 11.



"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косьелни (Монреаль 82), Мустафи, Мэйтланд-Найлс, Гендузи (Торрейра 58), Джака, Колашинац, Озил (Мхитарян 75), Обамеянг, Лакасетт.



"Валенсия": Нето, Диакаби, Гарай, Паулиста, Ронкалья, Пиччини, Солер (Васс 71), Парехо, Гайя, Родриго (Мина 88), Гедеш (Гамейро 71).



Предупреждения: Диакаби, Парехо.