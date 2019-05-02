"Арсенал" обыграл "Валенсию" и приблизился к финалу Лиги Европы
"Арсенал" сделал большой шаг к финалу Лиги Европы, одержав волевую победу в первом полуфинальном матче над "Валенсией" со счетом 3:1.
Главный тренер "канониров" Унаи Эмери отреагировал на поражение 3:0 от "Лестера" четырьмя перестановками, освежив состав своей команды с помощью Петра Чеха, Лорана Косьелни, Месута Озила и Маттео Гендузи.
В начале матча хозяева безраздельно владели мячом, но на восьмой минуте едва не пропустили. Избежав офсайда, Родриго принял передачу на левом краю штрафной и выполнил опаснейший прострел к воротам, однако этот прострел не нашел адресата.
"Арсенал" не отреагировал должным образом на этот тревожный звоночек и на 11-й минуте все-таки позволил "Валенсии" открыть счет. Это Муктар Диакаби поразил ворота с полуметра головой, перепрыгнув и защитников, и Чеха — 0:1.
На какое-то время "канониры" оказались выведены из равновесия, и гости попытались этим воспользоваться. Эйнсли Мэйтланд-Найлс едва не поспособствовал второму голу, неудачно скинув мяч назад головой Чеху.
Атака "Арсенала" затихла и вновь напомнила о себе на 18-й минуте, когда Александр Лакасетт отправил в прорыв Пьер-Эмерика Обамеянга, тот добрался до штрафной и, выманив на себя двух защитников и голкипера, позволил Лакасетту поразить пустые ворота — 1:1.
Ответный гол окончательно привел хозяев в чувство, они принялись атаковать и на 25-й минуте еще раз поразили ворота "Валенсии". Гранит Джака выполнил навес с левого фланга, а Лакасетт пробил головой с отскоком от газона. Мяч ударился о штангу и пересек линию, прежде чем был вынесен подальше — 2:1.
В остатке тайма ничего сильно интересного не произошло, хотя "канониры" смотрелись лучше и могли рассчитывать на свой третий гол.
После перерыва "Арсенал" продолжил искать третий гол, достаточно регулярно угрожая чужим воротам. Например, на 67-й минуте голкипер "Валенсии" Нето только ногой отразил удар Лакасетта со считанных метров.
Когда уже шла последняя минута основного времени, гости дрогнули. Сеад Колашинац выполнил подачу к дальней штанге, где Обамеянг в касание поразил ворота ногой — 3:1.
Пропустив быстрый гол, "Арсенал" великолепно отреагировал на эту неудачу. Чрезвычайно важно, что "канонирам" удалось создать задел не в один, а в два мяча перевеса перед ответной встречей на следующей неделе.
"Арсенал" (Англия) — "Валенсия" (Испания) — 3:1 (2:1)
Голы: Лакасетт 18, 25, Обамеянг 90 — Диакаби 11.
"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косьелни (Монреаль 82), Мустафи, Мэйтланд-Найлс, Гендузи (Торрейра 58), Джака, Колашинац, Озил (Мхитарян 75), Обамеянг, Лакасетт.
"Валенсия": Нето, Диакаби, Гарай, Паулиста, Ронкалья, Пиччини, Солер (Васс 71), Парехо, Гайя, Родриго (Мина 88), Гедеш (Гамейро 71).
Предупреждения: Диакаби, Парехо.
02.05.2019 23:55
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Последние комментарии:
членсам с такой игрой вообще в финале делать нечего, и валенсия и арсенал угандошат этих немощей
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Arsenal koroli
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Арсенал чемпион!
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королевы на главной
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Арсу либо в Апл уступим строчку - либо в Ле. Одно из двух..ибо везде с такой атакой не затащить. А Педро хоть и забил , но немощь он канеш просто редкостная
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В Испании 2:0 че радуются то...
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Изи экспресс зашёл, 580 грн заработал
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Сыграв в ничью с "Айнтрахтом", "Челси" продлил свою беспроигрышную серию в Лиге Европы до 16 матчей, тем самым побив рекорд "Атлетико Мадрид" (15 матчей).
ебой
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Арсенал айнтрахнет Челси в финале.
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да не, против скоростных атакеров арса играть с луизом, кристенсеном это капитуляция. Валенсия, комоне комоне
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Турнир имени Эмери.
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Неплохо. Хоть в ЛЕ команда действительно играет, а то АПЛ смотреть даже неохота - в чемпионате игра у нас средняя.
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В сезон, когда английские клубы лихорадит и штормит, Челси финиширует в топ 4 и берет место в ЛЧ. Арсенал выигрывает ЛЕ и берет 5 путевку в ЛЧ.
И только обоссыши с 6 места останутся ни с чем.
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Лаказет - Обамеянг vs. Жиру/Педро - мля, ну это же разный уровен. А с учетом того, что Челси еще и в атаку как обычно первым номером полезет..шанс только надеяться на удаление и пенку) дожились мде
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Жду Арсенал и Челси в Баку ;) уже купил билеты
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Карали Лондона
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думал и здесь Эмери сольется, но тренеришка красава, трофеи у этого спеца в почете, не то что насекомое или сосарри
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Щас повылезают канониры из щелей
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Бодрый матч получился
С Победой!
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турик эмери
за этим и звали в орсеноль
сарри как спец по трофеям сольет финал
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