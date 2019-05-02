Бернарду Силва не собирается в "Барселону"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва развеял слухи, сватающие его в "Барселону".

В 34 матчах этого сезона Премьер-Лиги Бернарду забил семь голов и отдал столько же результативных передач. Силва является ключевой фигурой лидирующей в дивизионе команды, поэтому нет ничего случайного в том, что он вошел в шорт-лист номинантов на звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



Тем временем, в прессе появились слухи, что интерес к 24-летнему португальцу, приобретенному "Сити" у "Монако" за 43 миллиона фунтов в 2017 году, проявляет "Барселона", однако сам Бернарду не придает этому значения.



"Я не думаю об этом. Я едва продлил свой контракт с "Манчестер Сити", и после этого сезона у меня останется еще три года по своему контракту. Я очень счастлив в Манчестере", — сообщил Силва Record.