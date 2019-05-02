Почеттино советует игрокам "Тоттенхэма" брать пример с Месси

Вдохновившись игрой Лионеля Месси, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино посоветовал своим подопечным брать пример с суперзвезды "Барселоны", чтобы пройти "Аякс" в полуфинале Лиги Чемпионов.

Накануне вечером Месси привел "Барселону" к победе 3:0 над "Ливерпулем", оформив дубль. А 24 часами ранее, в другом полуфинале, "шпоры" потерпели домашнее поражение 0:1 от "Тоттенхэма".



На следующей неделе команды проведут ответные матчи и определят, что сыграет в финале 1 июня. Почеттино хочет, чтобы игра его соотечественника Месси стала источником вдохновения для футболистов "Тоттенхэма" перед выездом в Амстердам.



"Месси — один из богов футбола, он обладает невероятным желанием сражаться, когда мяч у него в ногах, но и без мяча — тоже. Он является отличным примером. Он проявляет невероятный характер, когда не владеет мячом. Так он работает на команду".



"Если в ответном матче мы сыграем, как он, у нас определенно будут шансы достичь финала. Я говорю не о том, что он делает с мячом, а о том, что он делает без мяча. Я говорю о желании, которое он демонстрировал против "Ливерпуля". Если мы этого не сделаем, у нас не будет шансов. Если мы сыграем, как играли в первые 20 минут первого матча, нам будет сложно выйти в финал".



"Аякс" не был лучше, чем мы, но они показали большее желание, чем мы. Нам необходимо такое же желание против "Борнмута" — если нет, победить будет невозможно. В среду будет так же. Так больно видеть это желание Месси в другом полуфинале, спрашивая себя: "А почему мы не могли быть мотивированы таким же образом в своем матче?" — цитирует Почеттино The Guardian.