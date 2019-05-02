FA предъявила обвинения Чоудури за твиты из 2013 из 2014 годов
FA предъявила обвинения полузащитнику "Лестера" Хамзе Чоудуи по поводу оскорбительных сообщений в социальных сетях, опубликованных в 2013 и 2014 годах.
Еще будучи подростком, Чоудури опубликовал серию твитов расистского толка, а также с резкой критикой женского футбола.
"Почему черные люди такие быстрые? Потому что медленные — в тюрьме", — гласил один из твитов Хамзы.
Своими сообщениями 21-летний Чоудури нарушил кодекс поведения футболистов в социальных сетях и теперь должен ответить на обвинения Ассоциации до 13 мая.
Как добавляет Sky Sports, в "Лестере" решили не наказывать своего игрока. Сам Хамза уже принес публичные извинения и даже удалил аккаунт в твиттере.
02.05.2019 21:00
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Последние комментарии:
а че, на загнивающем западе срока давности нету?
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Ну, женский футбол реально убожество. Даже в фифе 19 они визжат после гола словно на скотобойне))
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Я думал, что нигерам можно называть других нигеров нигерами и всякое такое.
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Генста щит
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омг, он же тогда пиздюком был.
Максимум что могут чинуши сделать - подставить бестолковку под мощную струю этого ниггера
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Стерлинг в замешательстве
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Еба, а ниче что он сам нига?
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