FA предъявила обвинения Чоудури за твиты из 2013 из 2014 годов

FA предъявила обвинения полузащитнику "Лестера" Хамзе Чоудуи по поводу оскорбительных сообщений в социальных сетях, опубликованных в 2013 и 2014 годах.

Еще будучи подростком, Чоудури опубликовал серию твитов расистского толка, а также с резкой критикой женского футбола.



"Почему черные люди такие быстрые? Потому что медленные — в тюрьме", — гласил один из твитов Хамзы.



Своими сообщениями 21-летний Чоудури нарушил кодекс поведения футболистов в социальных сетях и теперь должен ответить на обвинения Ассоциации до 13 мая.



Как добавляет Sky Sports, в "Лестере" решили не наказывать своего игрока. Сам Хамза уже принес публичные извинения и даже удалил аккаунт в твиттере.