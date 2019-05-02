FA предъявила обвинения Чоудури за твиты из 2013 из 2014 годов

Хамза Чоудури FA предъявила обвинения полузащитнику "Лестера" Хамзе Чоудуи по поводу оскорбительных сообщений в социальных сетях, опубликованных в 2013 и 2014 годах.

Еще будучи подростком, Чоудури опубликовал серию твитов расистского толка, а также с резкой критикой женского футбола.

"Почему черные люди такие быстрые? Потому что медленные — в тюрьме", — гласил один из твитов Хамзы.

Своими сообщениями 21-летний Чоудури нарушил кодекс поведения футболистов в социальных сетях и теперь должен ответить на обвинения Ассоциации до 13 мая.

Как добавляет Sky Sports, в "Лестере" решили не наказывать своего игрока. Сам Хамза уже принес публичные извинения и даже удалил аккаунт в твиттере.


Метки FA, Лестер, Чоудури

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 02.05.2019 21:47 # mixmaster
    а че, на загнивающем западе срока давности нету?

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  2. xin 02.05.2019 21:34 # xin
    Ну, женский футбол реально убожество. Даже в фифе 19 они визжат после гола словно на скотобойне))

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  3. dragonishka 02.05.2019 21:34 # dragonishka
    Я думал, что нигерам можно называть других нигеров нигерами и всякое такое.

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  4. chebrec 02.05.2019 21:33 # chebrec
    Генста щит

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  5. farot 02.05.2019 21:29 # farot
    омг, он же тогда пиздюком был.
    Максимум что могут чинуши сделать - подставить бестолковку под мощную струю этого ниггера

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  6. shakur 02.05.2019 21:16 # shakur
    Стерлинг в замешательстве

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  7. thegodfather 02.05.2019 21:06 # thegodfather
    Еба, а ниче что он сам нига?

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