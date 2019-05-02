Ван Дейк мог оказаться в "Брайтоне"

Бывший наставник "Брайтона" Гус Пойет признался, что звезда "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк в свое время мог стать игроком "чаек".

До перехода в "Ливерпуль" в январе 2018 Ван Дейку довелось поиграть за "Саутгемптон" и "Селтик". А начинал свою карьеру голландский защитник на родине в "Гронингене", где его и приметили скауты нынешнего аутсайдера Премьер-Лиги.



"Когда я тренировал "Брайтон", то отправился просматривать Ван Дейка в "Гронингене". Мы приехали на их матч и увидели, что ему слишком легко на этом уровне. Он уже тогда был невероятен".



"Было достаточно 10 минут, чтобы увидеть, что он крупнее и мощнее каждого, и он был так спокоен с мячом".



"Мы посмотрели весь матч, а затем поговорили со своим президентом. Мы уже начали устанавливать контакт с их клубом и агентами, но он оказался слишком дорог для "Брайтона". Он стоил целых 3 миллиона евро в то время!"



"Брайтон" едва вышел в Чемпионшип. И хотя через год мы потратили 3 миллиона евро на нападающего, купив Леонардо Ульоа, потратить такие деньги на защитника в то время было для нас невозможно", — сообщил Пойет talkSPORT.