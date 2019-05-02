Сарри: "Хотим попасть в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его приоритетом остается попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а не победа в Лиге Европы.
В четверг вечером в выездном матче против "Айнтрахта" Сарри попытается сделать шаг к финалу европейского турнира и к, возможно, первому трофею в своей тренерской карьере.
Однако для Маурицио важнее хорошо провести матчи против "Уотфорда" и "Лестера", удержавшись в первой четверке Премьер-Лиги.
"Я хорошего мнения насчет Лиги Европы. Так было, и когда я работал в "Наполи", но в данный момент нам нужно финишировать в топ-4 Премьер-Лиги".
"Мы хотим выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Конечно, Лига Европы — это важно, это очень важный трофей. Но нам нужно думать о Премьер-Лиге. Мы хотим попасть в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу", — цитирует Сарри The Guardian.
02.05.2019 19:00
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Последние комментарии:
Мляяяяяяяяяяяяя неужто решил ЛЕ слить
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чтобы строить, надо знать, чтобы знать, надо учиться, а сарри малограмотный тренер с виртуальной философией и хархинье в качестве незаменимого ключевого игрока, а в качестве высочайшего достижения лига европы или место в топ 4, об чем речь, надо убрать поскорей, а то его планомерный развал приведет прямо в середняки, игры которых не всегда смотрят и являются предметом насмешек
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комон комон комон, и вали нах из клуба!!!!!!!
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Значит сольёт, падла, ЛЕ.
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Давай соберись дед!
Верим!
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