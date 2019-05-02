Сарри: "Хотим попасть в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его приоритетом остается попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а не победа в Лиге Европы.

В четверг вечером в выездном матче против "Айнтрахта" Сарри попытается сделать шаг к финалу европейского турнира и к, возможно, первому трофею в своей тренерской карьере.

Однако для Маурицио важнее хорошо провести матчи против "Уотфорда" и "Лестера", удержавшись в первой четверке Премьер-Лиги.

"Я хорошего мнения насчет Лиги Европы. Так было, и когда я работал в "Наполи", но в данный момент нам нужно финишировать в топ-4 Премьер-Лиги".

"Мы хотим выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Конечно, Лига Европы — это важно, это очень важный трофей. Но нам нужно думать о Премьер-Лиге. Мы хотим попасть в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу", — цитирует Сарри The Guardian.


Метки Лига Европы, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 19:00

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  1. chebrec 02.05.2019 20:17 # chebrec
    Мляяяяяяяяяяяяя неужто решил ЛЕ слить

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  2. osivori 02.05.2019 20:04 # osivori
    чтобы строить, надо знать, чтобы знать, надо учиться, а сарри малограмотный тренер с виртуальной философией и хархинье в качестве незаменимого ключевого игрока, а в качестве высочайшего достижения лига европы или место в топ 4, об чем речь, надо убрать поскорей, а то его планомерный развал приведет прямо в середняки, игры которых не всегда смотрят и являются предметом насмешек

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  3. monsieurgood 02.05.2019 19:51 # monsieurgood
    комон комон комон, и вали нах из клуба!!!!!!!

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  4. chelsea88 02.05.2019 19:19 # chelsea88
    Значит сольёт, падла, ЛЕ.

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  5. selta 02.05.2019 19:10 # selta
    Давай соберись дед!
    Верим!

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