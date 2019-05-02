Сарри: "Хотим попасть в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его приоритетом остается попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а не победа в Лиге Европы.

В четверг вечером в выездном матче против "Айнтрахта" Сарри попытается сделать шаг к финалу европейского турнира и к, возможно, первому трофею в своей тренерской карьере.



Однако для Маурицио важнее хорошо провести матчи против "Уотфорда" и "Лестера", удержавшись в первой четверке Премьер-Лиги.



"Я хорошего мнения насчет Лиги Европы. Так было, и когда я работал в "Наполи", но в данный момент нам нужно финишировать в топ-4 Премьер-Лиги".



"Мы хотим выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Конечно, Лига Европы — это важно, это очень важный трофей. Но нам нужно думать о Премьер-Лиге. Мы хотим попасть в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу", — цитирует Сарри The Guardian.