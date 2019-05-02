"Юнайтед" сделал финальное предложение Мате о новом контракте
"Манчестер Юнайтед" сделал свежее и одновременно финальное предложение полузащитнику Хуану Мате о новом контракте.
Как известно, действующее соглашение 31-летнего испанца истекает уже через два месяца. На протяжении последних недель Мату сватали в "Барселону", однако Хуан не хочет торопиться с решением насчет своего будущего.
По информации Manchester Evening News, Хуан расслаблен относительно своей ситуации и собирается тщательно обдумать как предложение "Юнайтед", так и те предложения, что у него есть или могут появиться на стороне.
Финальное предложение "красных дьяволов" предусматривает однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев. Также "Юнайтед" готов взять Мату на работу в качестве посла, когда Хуан закончит играть.
На "Олд Траффорд" надеются, что 31-летний примет это предложение, хотя прежде Мата ясно дал понять, что рассчитывает получить контракт минимум на два года.
02.05.2019 18:00
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Хороший игррк, но не уровня Давида Сильвы.
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очень очень хороший игрок, на уровне Д.Сильвы для меня, который оба раза попал не в "свои" по стилю игры клубы.
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