Ван-Биссака исключает свой уход из "Кристал Пэлас"

Правый защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака заявил, что польщен интересом к себе со стороны больших клубов, но следующий сезон проведет на "Селхерст Парк".

21-летний Ван-Биссака очень уверенно проводи этот сезон, а на днях был признан Игроком Года в своей команде — и по версии болельщиков, и по версии футболистов.



Согласно слухам, своей игрой Аарон заинтересовал не только гигантов Премьер-Лиги вроде "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", но и "Баварию". Однако защитник не спешит покидать "Пэлас", с которым у него есть контракт до 2022 года.



"Эта ситуация лишь показывает, что моя игра не осталась незамеченной. Однако в данный момент я в "Кристал Пэлас". Здесь у меня есть контракт, и здесь я буду в следующем сезоне".



"У меня остается еще три года по своему контракту. Это говорит о том, что я собираюсь быть здесь, и ни о чем другом я не помышляю", — сообщил Ван-Биссака Evening Standard.