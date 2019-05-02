Мойес не видит прогресса у МЮ с момента своего увольнения

Эд Вудворд и Дэвид Мойес Дэвид Мойес считает, что "Манчестер Юнайтед" так и не продвинулся вперед с момента его увольнения пять лет назад.

Став преемником сэра Алекса Фергюсона летом 2013, Мойес не доработал даже свой первый сезон в качестве главного тренера "красных дьяволов".

С тех пор вернуть "Юнайтед" на прежние высоты пытались Луи Ван Галь, Жозе Моуриньо и Оле Гуннар Сульшер — но безуспешно, как считает Дэвид.

"У меня есть ощущение, что между тем состоянием, в котором они находились в момент моего прихода, и нынешним нет особой разницы".

"Когда приходил я, клуб нуждался в переменах и нуждался в обновлении состава. Все это требовало времени. Мне кажется, что спустя четыре года или вроде того клуб сильно не продвинулся относительно моего периода там".

"Все выглядит примерно так же. Они по-прежнему нуждаются в переменах, и есть дела, которые все еще нужно сделать. Мне кажется, клуб не слишком хорошо использовал время, прошедшее с моего ухода", — сообщил Мойес talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Мойес

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 16:00

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  1. xin 02.05.2019 16:37 # xin
    Как нет? А прогресс в заглатывании у голубых соседей?

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  2. chebrec 02.05.2019 16:18 # chebrec
    После САФа мрак

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  3. carrick-16 02.05.2019 16:08 # carrick-16
    Столько времени потеряно..

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  4. monsieurgood 02.05.2019 16:06 # monsieurgood
    так и у Мойеса его нет после увольнения из мю

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  5. rj1992 02.05.2019 16:04 # rj1992
    Верните Мойеса!

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  6. electric 02.05.2019 16:02 # electric
    Я вижу только регресс.

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