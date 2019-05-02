Мойес не видит прогресса у МЮ с момента своего увольнения

Дэвид Мойес считает, что "Манчестер Юнайтед" так и не продвинулся вперед с момента его увольнения пять лет назад.

Став преемником сэра Алекса Фергюсона летом 2013, Мойес не доработал даже свой первый сезон в качестве главного тренера "красных дьяволов".



С тех пор вернуть "Юнайтед" на прежние высоты пытались Луи Ван Галь, Жозе Моуриньо и Оле Гуннар Сульшер — но безуспешно, как считает Дэвид.



"У меня есть ощущение, что между тем состоянием, в котором они находились в момент моего прихода, и нынешним нет особой разницы".



"Когда приходил я, клуб нуждался в переменах и нуждался в обновлении состава. Все это требовало времени. Мне кажется, что спустя четыре года или вроде того клуб сильно не продвинулся относительно моего периода там".



"Все выглядит примерно так же. Они по-прежнему нуждаются в переменах, и есть дела, которые все еще нужно сделать. Мне кажется, клуб не слишком хорошо использовал время, прошедшее с моего ухода", — сообщил Мойес talkSPORT.