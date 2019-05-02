Наби Кейта, вероятно, пропустит остаток сезона
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы паха, полученной в выездном матче против "Барселоны".
Напомним, первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов был завершен для Кейта еще в первом тайме. "Барселона" открыла счет почти сразу же после ухода Наби и впоследствии одержала победу 3:0.
Как сообщает Liverpool Echo, медицинскому штабу "красных" все еще предстоит установить точный характер повреждения, однако первичные тесты говорят о том, что восстановление Кейта растянется на несколько недель.
Таким образом, 24-летний гвинеец пропустит ответный матч с "Барселоной" на следующей неделе, а также оба оставшихся поединка в Премьер-Лиге.
Потеря Кейта станет большим ударом по команде Юргена Клоппа, потому что на исходе своего дебютного английского сезона Наби набрал великолепную форму, забив три гола в пяти матчах до выезда в Каталонию.
02.05.2019 15:00
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Последние комментарии:
хорошо, что таких обзьян жопой жуй. заменят на какого-нибудь мулумбу тулумбу и никто разницы не увидит
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Тоже самое было в начале сезона, хорошо начал , потом травма, пока восстановился и набрал форму прошло пол года.
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блять только у чувака начали в башке 3,5 извилины под футбол клоппа работать и эта падла вылетает. Очень неоднозначный пока трансфер, в след году Куита эта должна доказывать и биться за место под солнцем. Ощущение, что Лейпциг он так и не перерос
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Ничего страшного, Чемберлен как раз выздоровел )
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Ну что за топарь. Здоровья Наби.
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