Наби Кейта, вероятно, пропустит остаток сезона

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы паха, полученной в выездном матче против "Барселоны".

Напомним, первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов был завершен для Кейта еще в первом тайме. "Барселона" открыла счет почти сразу же после ухода Наби и впоследствии одержала победу 3:0.



Как сообщает Liverpool Echo, медицинскому штабу "красных" все еще предстоит установить точный характер повреждения, однако первичные тесты говорят о том, что восстановление Кейта растянется на несколько недель.



Таким образом, 24-летний гвинеец пропустит ответный матч с "Барселоной" на следующей неделе, а также оба оставшихся поединка в Премьер-Лиге.



Потеря Кейта станет большим ударом по команде Юргена Клоппа, потому что на исходе своего дебютного английского сезона Наби набрал великолепную форму, забив три гола в пяти матчах до выезда в Каталонию.