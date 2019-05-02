Наби Кейта, вероятно, пропустит остаток сезона

Наби Кейта Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы паха, полученной в выездном матче против "Барселоны".

Напомним, первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов был завершен для Кейта еще в первом тайме. "Барселона" открыла счет почти сразу же после ухода Наби и впоследствии одержала победу 3:0.

Как сообщает Liverpool Echo, медицинскому штабу "красных" все еще предстоит установить точный характер повреждения, однако первичные тесты говорят о том, что восстановление Кейта растянется на несколько недель.

Таким образом, 24-летний гвинеец пропустит ответный матч с "Барселоной" на следующей неделе, а также оба оставшихся поединка в Премьер-Лиге.

Потеря Кейта станет большим ударом по команде Юргена Клоппа, потому что на исходе своего дебютного английского сезона Наби набрал великолепную форму, забив три гола в пяти матчах до выезда в Каталонию.


Метки Кейта, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 298

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. monsieurgood 02.05.2019 15:36 # monsieurgood
    хорошо, что таких обзьян жопой жуй. заменят на какого-нибудь мулумбу тулумбу и никто разницы не увидит

    (ответить)

  2. abrec 02.05.2019 15:25 # abrec
    Тоже самое было в начале сезона, хорошо начал , потом травма, пока восстановился и набрал форму прошло пол года.

    (ответить)

  3. lfcynwa 02.05.2019 15:13 # lfcynwa
    блять только у чувака начали в башке 3,5 извилины под футбол клоппа работать и эта падла вылетает. Очень неоднозначный пока трансфер, в след году Куита эта должна доказывать и биться за место под солнцем. Ощущение, что Лейпциг он так и не перерос

    (ответить)

  4. reams 02.05.2019 15:05 # reams
    Ничего страшного, Чемберлен как раз выздоровел )

    (ответить)

  5. mcfc-fantactic 02.05.2019 15:02 # mcfc-fantactic
    Ну что за топарь. Здоровья Наби.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: