Скоулз: "Ливерпуль" упустил титул на "Олд Траффорд"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз убежден, что его бывший клуб — главная причина, почему "Ливерпуль" не станет чемпионом Премьер-Лиги в это сезоне.

За два тура до завершения сезона Премьер-Лиги "красные" отстают на одно очко от лидирующего "Манчестер Сити". Если "горожане" не допустят осечек против "Лестера" и "Брайтона", то второй год подряд завоюют титул.



По мнению Скоулза, определяющим результатом для судьбы титула может стать безголевая ничья "Ливерпуля" в гостях у "Юнайтед" в феврале. Тогда "красные дьяволы" еще до перерыва потеряли трех игроков с травами, но команда Юргена Клоппа так и не смогла дожать обескровленного соперника и вскоре упустила инициативу в чемпионской гонке.



"Две этих команды выступают сенсационным образом — на протяжении всего сезона. Но я не буду сочувствовать проигравшей стороне. Я не буду рад, но и не буду сочувствовать".



"Нужно отдать должное тому, что они сделали. Если оглянуться назад, на несколько последних матчей, то я думаю, главной ошибкой "Ливерпуля" стала неспособность победить "Юнайтед" на "Олд Траффорд".



"Посмотрите, какого количества игроков тогда был лишен "Юнайтед". Плюс они потеряли троих по ходу матча. Джесси Лингарду даже потребовалась обратная замена. Но "Ливерпуль" был слишком плох в тот день".



"Вы могли видеть разницу, когда на "Олд Траффорд" приехал "Сити". Они доминировали и выглядели настоящей командой топ-уровня".



"Как бы иронично это ни звучало, "Ливерпуль" упустил титул на "Олд Траффорд", — цитирует Скоулза Daily Mirror.