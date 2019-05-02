Моуриньо мечтает о поддержке, которой обладают Клопп и Гвардиола

Жозе Моуриньо в завуалированной манере раскритиковал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" за отсутствие поддержки, которой обладают Юрген Клопп в "Ливерпуле" и Хосеп Гвардиола в "Манчестер Сити".

В месяцы, предшествовавшие увольнению Моуриньо из "Юнайтед", Жозе неоднократно жаловался, что клуб не обеспечил ему достаточное усиление на трансферном рынке.



Сложилось впечатление, что боссы "Юнайтед" были не очень-то довольны предыдущими покупками Моуриньо, включая Поля Погба и Алексиса Санчеса, а потому перестали выделять ему деньги.



Моуриньо собирается это учесть при возвращении к тренерской деятельности. В некотором смысле португалец даже завидует Клоппу и Гвардиоле, поддержка которых своими клубами не ослабевает.



"Посмотрите на стартовый состав "Ливерпуля" против "Барселоны", многие ли из этих игроков были в клубе на момент прихода Юргена? Лишь парочка".



"А когда Пеп не был доволен своими крайними защитниками, клуб купил ему летом четырех новых крайних защитников, которые ему нравятся".



"Когда он купил одного голкипера в лице Клаудио Браво, и Браво его не устроил, на следующий сезон он купил Эдерсона".



"Юрген пришел в клуб три с половиной года назад и до сих пор абсолютно ничего не выиграл, но он прежнему сохраняет доверие, в него там верят, у него есть все условия, чтобы продолжать свою работу. Возможно, в этом сезоне у них есть первая большая возможность что-нибудь выиграть".



"Выбирая свою следующую работу, я даже не буду начинать разговор, если не буду точно понимать, чего клуб хочет, какой структурой обладает и какие цели перед собой ставит", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.