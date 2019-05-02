Анонс первых матчей 1/2 финала Лиги Европы

Оливье Жиру В четверг вечером "Арсенал" и "Челси" проведут первые встречи в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ВАЛЕНСИЯ 22:00 Онлайн-трансляция

"Арсенал" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге, в каждом из трех пропуская по три гола. В результате "канониры" оказались в двух очках от топ-4 за два тура до завершения кампании, и Унаи Эмери дал понять, что в сложившейся ситуации Лига Европы становится приоритетом для его команды.

С 2014 по 2016 Эмери три раза подряд выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и сейчас находится, возможно, в 180 минутах от еще одного своего финала.

На пути "канониров" к трофею и путевке в Лигу Чемпионов встала "Валенсия", бывший клуб Эмери. В данный момент "летучие мыши" только шестые в Ла Лиге, поэтому Лига Европы тоже приобретает для них повышенное значение.

- "Арсенал" достигает полуфинальной стадии в еврокубках второй сезон подряд — впервые с 1994-1995 годов.

- Это первое появление "Валенсии" в полуфинале какого-либо европейского турнира с сезона 2013/14, когда она была выбита "Севильей" под руководством Эмери из Лиги Европы.

- Прежде "Арсенал" пять встречался с "Валенсией" во всех турнирах, одержав лишь одну победу — в четвертьфинале Лиги Чемпионов сезона 2000/01.

- "Валенсия" выиграла две из трех последних встреч с "Арсеналом", но в двух выездах в Северный Лондон побед не знала.

- В 11 последних матчах на европейской арене "Арсенал" девять раз сохранил свои ворота на замке, пропустив только четыре гола за этот период.

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра. Также в лазарете остаются Роб Холдинг, Эктор Беллерин, Денис Суарес и Данни Уэлбек. Начо Монреаль и Месут Озил свои болячки залечили.

АЙНТРАХТ — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция

В последние недели главный тренер "Челси" Маурицио Сарри очень лестно отзывается об игре своей команды и о появившемся навыке подопечных реагировать на трудности, но даже итальянец признает — результаты оставляют желать лучшего.

К этому матчу "синие" подходят дважды сыграв вничью и один раз уступив в трех последних матчах Премьер-Лиги. Ситуация "Челси" во внутреннем чемпионате остается напряженной, поэтому Сарри не может выбирать между двух соревнований.

"Я уважаю Франкфурт. Они играли против больших команд и показали себя динамичной командой, которая играет в высоком темпе и много участвует в физической борьбе. У них похожие характеристики, как у "Славии", но выше мастерство — особенно в атаке. Попасть в финал будет сложно", — говорил Сарри на пресс-конференции.

- Это первый полуфинал "Айнтрахта" на европейской арене с сезона 1979/80, когда немецкая команда в итоге выиграла Кубок УЕФА.

- Это будет девятое участие "Челси" на полуфинальной стадии какого-либо европейского соревнования в эру Романа Абрамовича (с сезона 2003/04) — никто не играл в полуфиналах чаще ("Барселона" — тоже девять).

- Прежде эти команды никогда не играли друг с другом. Ранее "Айнтрахт" лишь однажды проиграл дома английской команде — 0:1 "Ноттингем Форест" в Кубке ярмарок сезона 1967/68.

- "Челси" проиграл только одну из 10 последних встреч с немецкими командами в еврокубках.

- "Айнтрахт" провел 10 матчей Лиги Европы на своем стадионе, выиграв восемь из них и добыв одну ничью.

- Маурицио Сарри не проиграл ни одного из 13 своих последних матчей в Лиге Европы. Более продолжительной серией в истории этого соревнования после ребрендинга в сезоне 2009/10 может похвастать лишь Юрген Клопп (14).

Перед этим матчем "Челси" потерял с травмами Антонио Рюдигера и Гари Кэхилла. Виллиан получил серьезный ушиб против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье, но сыграть сможет.


Метки Айнтрахт, Арсенал, Валенсия, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 12:05

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  1. thegodfather 02.05.2019 12:35 # thegodfather
    В лч англы обделались, жиденько.
    Посмотри че по ле. Не думаю, что обе проебут. Но англ финал явно более реален, чем в лч

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  2. moneymaker 02.05.2019 12:34 # moneymaker
    Тот случай, когда ЛЕ > ЛЧ в этом году

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  3. mancityman 02.05.2019 12:31 # mancityman
    В общем лузерные уже переобулись и кукарекают про следующий сезон, все как обычно, ну что за терпилоиды)))

    О
    О-ТРОФЕЕВ
    О

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  4. lfcynwa 02.05.2019 12:31 # lfcynwa
    удачей онглейским клубам от фонадов другиъ онглейских клубов

    ИИИИИНГЛАНД, ИИИИНГЛАНД

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  5. thegodfather 02.05.2019 12:29 # thegodfather
    Сегодня наконец-то топовый европейским футбол.

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  6. reams 02.05.2019 12:21 # reams
    Сегодня Арсенал покажет немощам как на изи наказывать испанцев

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  7. alexomck 02.05.2019 12:19 # alexomck
    немцы вроде на ходу, но класс Челси куда выше. Эмери должен карать всякие Валенсии не глядя.

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  8. stamford-bridge 02.05.2019 12:08 # stamford-bridge
    ну наконец то топовые матчи подъехали

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