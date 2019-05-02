Анонс первых матчей 1/2 финала Лиги Европы
В четверг вечером "Арсенал" и "Челси" проведут первые встречи в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АРСЕНАЛ — ВАЛЕНСИЯ 22:00 Онлайн-трансляция
"Арсенал" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге, в каждом из трех пропуская по три гола. В результате "канониры" оказались в двух очках от топ-4 за два тура до завершения кампании, и Унаи Эмери дал понять, что в сложившейся ситуации Лига Европы становится приоритетом для его команды.
С 2014 по 2016 Эмери три раза подряд выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и сейчас находится, возможно, в 180 минутах от еще одного своего финала.
На пути "канониров" к трофею и путевке в Лигу Чемпионов встала "Валенсия", бывший клуб Эмери. В данный момент "летучие мыши" только шестые в Ла Лиге, поэтому Лига Европы тоже приобретает для них повышенное значение.
- "Арсенал" достигает полуфинальной стадии в еврокубках второй сезон подряд — впервые с 1994-1995 годов.
- Это первое появление "Валенсии" в полуфинале какого-либо европейского турнира с сезона 2013/14, когда она была выбита "Севильей" под руководством Эмери из Лиги Европы.
- Прежде "Арсенал" пять встречался с "Валенсией" во всех турнирах, одержав лишь одну победу — в четвертьфинале Лиги Чемпионов сезона 2000/01.
- "Валенсия" выиграла две из трех последних встреч с "Арсеналом", но в двух выездах в Северный Лондон побед не знала.
- В 11 последних матчах на европейской арене "Арсенал" девять раз сохранил свои ворота на замке, пропустив только четыре гола за этот период.
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра. Также в лазарете остаются Роб Холдинг, Эктор Беллерин, Денис Суарес и Данни Уэлбек. Начо Монреаль и Месут Озил свои болячки залечили.
АЙНТРАХТ — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция
В последние недели главный тренер "Челси" Маурицио Сарри очень лестно отзывается об игре своей команды и о появившемся навыке подопечных реагировать на трудности, но даже итальянец признает — результаты оставляют желать лучшего.
К этому матчу "синие" подходят дважды сыграв вничью и один раз уступив в трех последних матчах Премьер-Лиги. Ситуация "Челси" во внутреннем чемпионате остается напряженной, поэтому Сарри не может выбирать между двух соревнований.
"Я уважаю Франкфурт. Они играли против больших команд и показали себя динамичной командой, которая играет в высоком темпе и много участвует в физической борьбе. У них похожие характеристики, как у "Славии", но выше мастерство — особенно в атаке. Попасть в финал будет сложно", — говорил Сарри на пресс-конференции.
- Это первый полуфинал "Айнтрахта" на европейской арене с сезона 1979/80, когда немецкая команда в итоге выиграла Кубок УЕФА.
- Это будет девятое участие "Челси" на полуфинальной стадии какого-либо европейского соревнования в эру Романа Абрамовича (с сезона 2003/04) — никто не играл в полуфиналах чаще ("Барселона" — тоже девять).
- Прежде эти команды никогда не играли друг с другом. Ранее "Айнтрахт" лишь однажды проиграл дома английской команде — 0:1 "Ноттингем Форест" в Кубке ярмарок сезона 1967/68.
- "Челси" проиграл только одну из 10 последних встреч с немецкими командами в еврокубках.
- "Айнтрахт" провел 10 матчей Лиги Европы на своем стадионе, выиграв восемь из них и добыв одну ничью.
- Маурицио Сарри не проиграл ни одного из 13 своих последних матчей в Лиге Европы. Более продолжительной серией в истории этого соревнования после ребрендинга в сезоне 2009/10 может похвастать лишь Юрген Клопп (14).
Перед этим матчем "Челси" потерял с травмами Антонио Рюдигера и Гари Кэхилла. Виллиан получил серьезный ушиб против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье, но сыграть сможет.
02.05.2019 12:05
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Последние комментарии:
В лч англы обделались, жиденько.
Посмотри че по ле. Не думаю, что обе проебут. Но англ финал явно более реален, чем в лч
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Тот случай, когда ЛЕ > ЛЧ в этом году
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В общем лузерные уже переобулись и кукарекают про следующий сезон, все как обычно, ну что за терпилоиды)))
О
О-ТРОФЕЕВ
О
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удачей онглейским клубам от фонадов другиъ онглейских клубов
ИИИИИНГЛАНД, ИИИИНГЛАНД
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Сегодня наконец-то топовый европейским футбол.
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Сегодня Арсенал покажет немощам как на изи наказывать испанцев
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немцы вроде на ходу, но класс Челси куда выше. Эмери должен карать всякие Валенсии не глядя.
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ну наконец то топовые матчи подъехали
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